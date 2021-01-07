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紐交所再度推翻決定！中3電信感到失望不約而同發公告

記者林汪靜／即時報導
紐交所再次推翻先前決定，即重新啟動對中國三家電信美國存託股票的下市程序，三家業者7日晚間皆發布公告。美聯社
紐交所再次推翻先前決定，即重新啟動對中國三家電信美國存託股票的下市程序，三家業者7日晚間皆發布公告。美聯社

紐交所對中國三家電信下市的決定反覆。紐約證交所再次推翻先前決定，也就是決定重新啟動對三家電信業者美國存託股票的下市程序，三家業者7日晚間皆發布公告，中國聯通稱「對紐交所多次推翻其自身決定的情況感到失望」；中國移動則表示「考慮不同方案和尋求專業意見，以保護本公司及股東合法權益。」

澎湃新聞報導，中國聯合網絡通信股份有限公司7日晚間發布公告指出，收到紐約證交所的進一步通知，紐約證交所再次推翻其先前的決定，亦即紐約證交所監管部門已經決定重新啟動聯通紅籌美國存託證券的下市程序，以遵守行政命令。

中國聯通表示，自2000年上市以來，聯通紅籌公司一直嚴格遵守各項法律法規、市場規則及上市地的監管要求，依法合規營運，聯通紅籌公司對紐約證交所多次推翻其自身決定的情況感到失望，這損害了聯通紅籌公司及其股東的利益。

中國聯通指出，目前該公司日常營運正常，預計上述事項不會對該公司帶來重大影響。公司將密切關注該事項進展，並嚴格按照上海證券交易所上市規則及其他法律法規的要求及時履行資訊披露義務，

中國移動當日晚間也發布公告，稱將繼續密切關注相關事項的進展，並考慮不同方案和尋求專業意見，以保護本公司及股東的合法權益。

而中國電信發布公告指出，公司對紐交所上述決定和行為深感遺憾，紐交所自身決定的反覆和衝突，損害了本公司及其股東的利益。

中國電信預計，紐交所再次推翻其先前決定將對本公司的H股股票和美國存託股份的交易價格及成交量產生影響。同時，中國電信呼籲，投資者在買賣本公司證券時務必小心謹慎。

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