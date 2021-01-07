躲紅線！今年頭7天 中國房企融資逾56億美元

元旦後，傳出中國房企融資「三道紅線」的試點將擴大，不少房企趁政策尚未頒布的空檔加快融資。（中新社）

中國 房市融資 監管趨嚴，元旦後傳出融資「三道紅線」試點將擴大，地產商趁政策尚未頒布的空檔加快融資，1日至7日，已有13家公告發債，總金額超過56億美元。

據第一財經不完全統計，年初至今，中國已有13家房企公告發債，其中鑫苑置業為公司債，其餘均為美元債。整體來看，本輪發債利率 不高，世茂集團、旭輝控股等房企利率集中於3%至5%。最低的是碧桂園，發行5億美元債，利率僅2.7%。

處於合理區間5%至6%利率的包括寶龍地產、禹州集團、正榮地產等。

規模較小的房企在本輪融資中成本較高，當代置業發行2.5億美元債，利率達到9.8%。華南城發行1.2億美元債，利率更高達10.75%。

中國去年8月頒布「三道紅線」融資新規。2021年元旦後，針對「三道紅線」的試點企業將擴大的消息傳出。去年12月31日中國央行又頒布針對銀行的「兩道紅線」。

專家分析，房地產融資被頻頻監管下，尚未被「三道紅線」納入試點的企業肯定會抓住第一季窗口期爭取融資機會。房地產行業三年一輪的大周期已經沒有了，但某些區域或城市的小周期依然存在，只是窗口變得非常短，有時只有一、兩個月的周期，因此房企必須抓緊一切可融資機會。

除了搶融資窗口期外，中國房企2021年也面臨大規模到期債務。「償債高峰」成為近兩年中國房地產行業的關鍵字，2020年償債規模約為人民幣9154億，年增28.7%。

貝殼研究院數據顯示，2021年房企到期債務規模將進一步達人民幣1兆2448億元，年增36%，歷史性突破兆元大關，直達人民幣1.2兆元規模，房企償債壓力繼續攀升。

去年中國監管部門對12家試點房企提出要求：能否增加有息負債，將掛鉤於房企的「三道紅線」：剔除預收款後負債低於70%；凈負債低於100%；現金短債比大於1。

2021年1月，12家試點房企將進入為期兩年半的測試期；2023年6月底前，試點房企的「三道紅線」需全部達標。