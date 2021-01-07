我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

攻破國會的「死亡衝突」 是臥底栽贓？預謀行動？

紐森砸24億 加州人再領600元紓困金

躲紅線！今年頭7天 中國房企融資逾56億美元

記者蔡敏姿／綜合報導
元旦後，傳出中國房企融資「三道紅線」的試點將擴大，不少房企趁政策尚未頒布的空檔加快融資。（中新社）
元旦後，傳出中國房企融資「三道紅線」的試點將擴大，不少房企趁政策尚未頒布的空檔加快融資。（中新社）

中國房市融資監管趨嚴，元旦後傳出融資「三道紅線」試點將擴大，地產商趁政策尚未頒布的空檔加快融資，1日至7日，已有13家公告發債，總金額超過56億美元。

據第一財經不完全統計，年初至今，中國已有13家房企公告發債，其中鑫苑置業為公司債，其餘均為美元債。整體來看，本輪發債利率不高，世茂集團、旭輝控股等房企利率集中於3%至5%。最低的是碧桂園，發行5億美元債，利率僅2.7%。

處於合理區間5%至6%利率的包括寶龍地產、禹州集團、正榮地產等。

規模較小的房企在本輪融資中成本較高，當代置業發行2.5億美元債，利率達到9.8%。華南城發行1.2億美元債，利率更高達10.75%。

中國去年8月頒布「三道紅線」融資新規。2021年元旦後，針對「三道紅線」的試點企業將擴大的消息傳出。去年12月31日中國央行又頒布針對銀行的「兩道紅線」。

專家分析，房地產融資被頻頻監管下，尚未被「三道紅線」納入試點的企業肯定會抓住第一季窗口期爭取融資機會。房地產行業三年一輪的大周期已經沒有了，但某些區域或城市的小周期依然存在，只是窗口變得非常短，有時只有一、兩個月的周期，因此房企必須抓緊一切可融資機會。

除了搶融資窗口期外，中國房企2021年也面臨大規模到期債務。「償債高峰」成為近兩年中國房地產行業的關鍵字，2020年償債規模約為人民幣9154億，年增28.7%。

貝殼研究院數據顯示，2021年房企到期債務規模將進一步達人民幣1兆2448億元，年增36%，歷史性突破兆元大關，直達人民幣1.2兆元規模，房企償債壓力繼續攀升。

去年中國監管部門對12家試點房企提出要求：能否增加有息負債，將掛鉤於房企的「三道紅線」：剔除預收款後負債低於70%；凈負債低於100%；現金短債比大於1。

2021年1月，12家試點房企將進入為期兩年半的測試期；2023年6月底前，試點房企的「三道紅線」需全部達標。

融資 中國 利率

上一則

大連、瀋陽疫情失控？ 傳村長廣播「誰出去打死他」

延伸閱讀

美飯店變出租公寓 掀風潮

美飯店變出租公寓 掀風潮
有照房地產經紀 可合夥無照老闆

有照房地產經紀 可合夥無照老闆
商業樓投資 先搞懂法令

商業樓投資 先搞懂法令
瞄準危機飯店 改成出租公寓 美房地產商新商機

瞄準危機飯店 改成出租公寓 美房地產商新商機

熱門新聞

一隻猴子拽住一名女子的衣服並揪住她的頭髮撕咬。（視頻截圖）

正妹上山遇潑猴 慘遭強抱脫衣服

2021-01-02 11:00
元配發現自己為女兒補課請來的女教師竟和丈夫有婚外情，特別錄下女教師和丈夫兩人同居視頻近百次向教育局舉報。（視頻截圖）

女師為學生補課 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

2021-01-03 11:30
圖為中國瀋陽皇姑區黃河街道北行社區檢測點，檢測人員準備核酸採樣。（新華社）

潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關

2021-01-04 11:07
中國民運人士王丹。路透

「中共病毒不會打倒我」 王丹自曝確診新冠肺炎

2021-01-02 20:49
相關案發現場照片。（取材自紫牛新聞）

出軌名單這麼長 江蘇男戴4綠帽 捅妻9刀致死

2020-12-31 12:00
的姐董玲。（取材自陝西都市快報）

人真好！打車多付10萬人民幣 多了全送的姐

2021-01-03 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／黑暗的一天！ 川粉衝入國會 1女性中彈亡 20人被捕

不斷更新／黑暗的一天！ 川粉衝入國會 1女性中彈亡 20人被捕
川普又輸了？喬州失利...民主黨朝「完全執政」邁進

川普又輸了？喬州失利...民主黨朝「完全執政」邁進
新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普

新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普
喬州參議員複選 民主黨搶先贏得1席 首位非裔寫歷史

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得1席 首位非裔寫歷史

喬治亞參議員選舉 民主黨奧薩夫自行宣布當選

喬治亞參議員選舉 民主黨奧薩夫自行宣布當選