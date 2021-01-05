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吹哨醫師艾芬指控誤診眼科是「莆田系」 此前劣跡斑斑

中央社北京5日電
武漢中心醫院急診科主任的艾芬。（取材自微博）
武漢中心醫院急診科主任的艾芬。（取材自微博）

新冠肺炎疫情「吹哨人」艾芬醫師遭誤診導致右眼失明後，直指負責診療的湖北愛爾眼科醫院屬於「莆田系」醫院，再度喚起部分中國民眾對「莆田系」醫院昔日劣跡斑斑的不良印象。

根據網路訊息及自由亞洲電台報導，艾芬指出，愛爾眼科是「莆田系」醫療架構。他們透過虛假廣告騙人，並回聘公立醫院醫師，再用巨資賄賂官員。自己沒站出來說話就變成這個樣子，這次「我要改變他們整個行業的風氣」。

但愛爾眼科發言人李金州則回應，愛爾並不是「莆田系」醫院，並強調艾芬右眼失明並非「重大醫療事故」。至於中國所有眼科學術會議均由愛爾贊助的說法，李金州則回稱「現在沒有辦法給你確認這個消息」。

艾芬遭誤診導致右眼失明後，中國網路上就有人質疑愛爾眼科是「莆田系」醫院。有網友表示，艾芬的眼疾只要花小錢就能改善，最後卻被院方勸誘花大錢動大手術，但又不一定成功，就是「莆田系」乃至於中國其他部分醫院要病患掏錢的一貫手法。

「莆田系」醫院，是福建莆田出身者在幕後經營的醫院的總稱，興起於1980年代，從沿街走串賣假藥的非法密醫形式，逐漸發展為藉承包各級公立醫院科室、乃至於全院，進而併購他院、成立新院，最後逐漸坐大的大型醫療集團。

中國媒體報導，「莆田系」醫院一度掌握中國約80%的民營醫療市場，但其中多數醫院以回聘或挖角部分公立醫院退休醫師為掩護，以巨大資金進行廣告宣傳，藉此推銷其慢性病及偏方藥劑。在醫療過程中，則常坐地喊價、加價，並捆綁推銷高價醫療器材。這類行徑，近年來已被不少中國民眾給予負評。

「莆田系」醫院最為人知的行徑，為2016年發生的魏則西事件。事發前2年，西安電子科技大學學生魏則西被發現晚期滑膜肉瘤，隨後透過百度廣告，前往「莆田系」經營的武警北京市總隊第二醫院求診。但他指控，院方醫師有一連串醫療欺詐行為，最後在同年4月不治死亡，全案轟動中國，也讓「莆田系」聲名狼籍。

事後，「莆田系」醫院轉趨低調，除廣告量明顯減少外，旗下一些醫療院所及研究機構更將網站關閉，但在民間的惡劣形象卻難以扭轉，進而影響中國民眾前往民營醫院就醫的信心，導致病患大量集中到公立醫院，衍生許多醫療亂象。

根據報導，艾芬對此表示，愛爾眼科經營得很大，所有的眼科會議都是他們出資召開，各醫院的眼科主任們全被請去當成座上賓。「我這樣的專業人員他們都敢這樣搞，老百姓根本奈何不了它」。

艾芬說，愛爾如今就想與她和解。先是透過她的醫院（武漢中心醫院）眼科主任傳話，說愛爾的院長想登門拜訪，遭她拒絕。後來愛爾又派醫務科長要她再去就診，還是被她拒絕。

武漢中心醫院急診科主任艾芬，近日卻傳出因為誤診導致右眼失明。（取材自急診向日葵艾...
武漢中心醫院急診科主任艾芬，近日卻傳出因為誤診導致右眼失明。（取材自急診向日葵艾芬微博）

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