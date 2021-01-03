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中國製新冠疫苗 59歲以上不能打

中央社台北3日電
中國新冠疫苗獲批上市，但最需要優先施打的老年人現在卻不能接種，並稱有待「進一步臨床試驗」，加深外界對中國製疫苗的疑慮。（中新社）
中國新冠疫苗獲批上市，但最需要優先施打的老年人現在卻不能接種，並稱有待「進一步臨床試驗」，加深外界對中國製疫苗的疑慮。（中新社）

中媒報導，中國正在對重點人群施打2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗，但設下18至59歲的年齡限制，並稱這是因為其他年齡階段人群需要等待「進一步臨床試驗」。

中國官方趕在去年底最後一天，批准國藥集團中國生物新冠滅活疫苗附條件上市，這是中國首款獲准上市的國產COVID-19疫苗。

疫苗既已獲批上市，但最需要優先施打的老年人，現在卻不能接種，並稱有待「進一步臨床試驗」，此舉恐更加深外界對中國COVID-19疫苗的疑慮。

官媒央視新聞3日發布「新冠病毒疫苗接種須知」，包含以下3點：

一、目前疫苗接種年齡限制為18至59歲，其他年齡段人群需要等待進一步臨床試驗。

二、孕婦、哺乳期婦女、藥物不可控的高血壓、糖尿病併發症等人員不適合接種。

三、推薦免疫程序為2針，其間至少間隔14天。

綜合多地中媒發布，不適合接種疫苗的人群還包括：正處在發燒、感染等疾病急性期、患免疫缺陷或免疫紊亂的人群以及嚴重的肝腎疾病、惡性腫瘤患者等。

疫苗接種須知並未說明18至59歲以外的年齡人群，為何還需要等待「進一步臨床試驗」後，才能施打疫苗，今天已引發中國網友議論，並指真正需要優先施打的是死亡率最高的老年人。

目前正在美國接種的輝瑞COVID-19疫苗，年齡設定在16歲到85歲。

中國目前正針對醫療、交通、運輸、檢疫、出國等重點人群施打COVID-19疫苗，首批預計接種5000萬人次。第一針將於今年1月15日接種完成，第二針於2月15日完成。

疫苗 中國 高血壓

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