-15℃下 山西禁煤強拆居民暖爐、搬走煤炭

山西臨沂政府工作人員到村民家中拆除暖爐、沒收煤炭。（視頻截圖）

繼浙江省為求達成環保指標強行限電後，山西省臨汾市也跟上禁煤腳步，但因為電力取暖費用較高，部分居民仍在零下15℃的天氣下使用煤爐取暖，政府於是派人到居民家中強拆煤爐。

中央社報導，臨汾市為達成禁止使用散煤、燃煤爐灶、柴禾（柴火）的「三清零」禁煤環保指標，去年12月上旬起要求民眾「煤改電」、「煤改氣」，改用電力或燃氣取暖。

然而，有居民在微博上抱怨，有些執法人員「清零」的做法，就是在寒冬中擅闖民宅，強行拆除或搗毀爐具、煤炭和柴禾；襄汾縣更傳出有執法人員出動拼裝車強行運走村民家中用來取暖的煤炭，導致大批村民沒有取暖設備及材料可用，難捱寒冬。

報導指，據當地官方統計，光是襄汾縣近日就出動了3萬人次拆除燃煤設施5179個、清繳散煤1560噸、蜂窩煤7.3萬餘塊、柴禾700餘噸。

據自由亞洲電台報導，媒體人陳洪濤批評官方做法，形同抗戰時期日軍侵略中國 時採取的「燒光、殺光、搶光」的「三光」行徑，根本不在乎老百姓疾苦。他說，因為各個地方都有排名，若排全省最後，當地領導就要被問責。

對此，臨汾市政府拒絕回應，而襄汾縣生態環境局則稱具體執行是由鄉鎮政府負責，切割暴力禁煤傳言。

當地居民抱怨，一個普通家庭若全面配合煤改電、煤改氣，每個月需要逾1000元人民幣 ，遠超過負荷，何況許多人已經因為疫情 而失業。

儘管各地積極限制煤炭使用，但煤炭價格仍然提高。據中國國家統計局數據顯示，中國2020年12月中旬煤炭價格呈增長趨勢，不同種類的漲幅介乎0.2%至5.2%之間。

報導引述「中國能源報」指，企業人士表示，「近期煤價上漲太快，幾乎一天一個樣」。中國電力企業聯合會相關負責人則說，電煤市場總體呈「緊平衡」狀態，價格波動幅度超過往年。

據界面新聞報導，為進一步保供穩價，國家能源集團、中國中煤能源集團、晉能控股集團、山東能源集團有限公司、陝西煤業化工集團有限責任公司、山西焦煤集團有限責任公司、內蒙古伊泰集團有限公司發布了聯合倡議書，列出五點倡議，包括在保證安全生產的前提下，加大資源保障力度、保障供應質量、穩定煤炭價格、增加市場煤供應，以及做好煤炭保供應急預案。