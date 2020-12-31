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路透：中國調查螞蟻集團投資持股 加強打壓馬雲

中央社香港31日綜合外電報導
路透社報導，3個熟悉詳情消息人士說，中國監管單位正調查螞蟻集團對10 多家公司的投資持股，加強打壓億萬富豪馬雲的金融科技帝國。美聯社
路透社報導，3個熟悉詳情消息人士說，中國監管單位正調查螞蟻集團對10 多家公司的投資持股，加強打壓億萬富豪馬雲的金融科技帝國。美聯社

路透社報導，3個熟悉詳情消息人士說，中國監管單位正調查螞蟻集團對10 多家公司的投資持股，加強打壓億萬富豪馬雲的金融科技帝國。

其中一個消息來源說，倘若他們違反任何規定，像是造成市場不公平競爭等，監管單位正考慮是否下令螞蟻集團（Ant Group）出脫主要是科技與金融科技新創公司的部分投資。

任何強制出脫將損及螞蟻集團被看好獲利可觀的投資，並加劇當前要求重組企業結構以及增加主要消費貸款業務資本等監管施壓。

出脫持股也將大幅削弱螞蟻集團對中國快速成長金融科技業的影響力，經由近年來的多起投資，螞蟻集團亟欲使金融科技產業與他們現有的業務產生綜效。

中國一直在取締境內新興網路產業的反競爭行為，監管單位上周宣布，針對螞蟻集團姊妹公司阿里巴巴（Alibaba）展開反壟斷調查，並下令螞蟻集團重組放款及其他消費金融業務。

3個消息來源當中的兩個表示，目前監管單位正在追查螞蟻集團過去幾年的投資，這些交易幕後的來龍去脈和產生的綜效。

消息來源之一透露，除非螞蟻集團的投資對於他們的業務不可或缺，監管單位將要求出脫部分投資。螞蟻集團的業務包括付款處理、消費信貸等。

另個消息來源則說，螞蟻集團已經開始為他們在超過12家投資組合公司的持股，像是中國的單車共享新創公司Hellobike等，探詢有意願的買家，當中包括私募股權公司。

第4個熟知詳情的消息來源則說，螞蟻集團尚未接獲監管單位，就處置持股發出的任何指示。

自今年10月馬雲公開批評中國監管體制阻礙創新以來，中國監管單位已著手抑制他的金融與電商王國，馬雲的直言引發諸多連鎖反應，最終導致螞蟻集團370億美元的首次公開發行於11月生變，而這原本號稱是全球規模最大的首次公開發行。

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