馬雲跌落神壇背後 分析：仇富情結與監管改變

阿里巴巴創辦人馬雲。 美聯社

阿里巴巴、螞蟻集團接連遭到中國 當局調查、監管，馬雲 更從成功創業家典範，被打成邪惡資本家的代表。外媒分析，馬雲跌落神壇不只是仇富情結蔓延，也是中國對網路監管方式轉變的訊號。

中國官方24日對阿里巴巴集團控股公司涉嫌壟斷行為展開調查，此外，集團旗下螞蟻科技集團上市受阻、兩度被官方約談，遭控公司治理機制不健全、藐視監管，並提出5大整改要求。

同時，馬雲也從成功企業家的代名詞、中國民眾口中的「馬爸爸」，變為邪惡資本家的代表、啃食社會的「吸血鬼」。

紐約時報中文網刊發評論指出，馬雲跌落神壇、公眾形象的轉變，肇因於中國政府對其商業帝國有越來越多的批評，以及在民間蔓延的「仇富」。這些情緒隨著中國經濟的成功而逐漸被放大。

評論指出，越來越多中國人認為，像馬雲這類人曾經享有過的機會正在消失。雖然中國億萬富翁的人數比美國 和印度加起來還多，但中國仍約有6億人的月收入不到人民幣1000元。雖然中國今年前11月的消費下降了約5%，但與2019年相比，今年的奢侈品消費預計將增長近50%。

此外，文中也提到，年輕的大學畢業生，即便是擁有美國學位的人，也面臨著有限的白領工作前景和低工資；對首次買房者來說，最佳城市的房價已變得高不可及，而從螞蟻這類新一代網貸機構借錢的年輕人，對他們的債務也越來越不滿。

文中提到，當局樂於使用這種在民間蔓延的仇富情結，而這也意味在中國國家主席習近平的領導下，企業家和私營企業將會面臨麻煩，因為「習近平認為奴性和忠誠高於一切」。

評論並指出，馬雲雖以發表大膽言論和挑戰當局聞名，但他的商業帝國長期以來卻也享有比同行更好的聲譽，而這些優勢可能正是來自於和政府之間建立的密切關係，並讓他的事業版圖藉著「支付寶」打入國家控制的金融世界中心。

不過評論指出，馬雲近期面臨來自當局的壓力，顯示中國政府監管網路的方式發生了變化。政府長期以來一直只審查內容，但在其他方面採取了放任的方式，幾乎沒有相關規定，也沒有國有企業參與網路商業，而且開始時，中國的網路行業規模很小。

文中提到，雖然監管機構將對馬雲和大型技術企業加強管理到什麼樣的地步，還有待觀察，但已經引起市場人士擔心，中國正在轉向20世紀50年代的強硬路線，那時的中共消滅了資本家，把資本主義傾向比作雜質、缺陷和弱點。