我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1913萬例 德州逼近170萬

馬雲跌落神壇背後 分析：仇富情結與監管改變

中央社 / 台北28日電
阿里巴巴創辦人馬雲。 美聯社
阿里巴巴創辦人馬雲。 美聯社

阿里巴巴、螞蟻集團接連遭到中國當局調查、監管，馬雲更從成功創業家典範，被打成邪惡資本家的代表。外媒分析，馬雲跌落神壇不只是仇富情結蔓延，也是中國對網路監管方式轉變的訊號。

中國官方24日對阿里巴巴集團控股公司涉嫌壟斷行為展開調查，此外，集團旗下螞蟻科技集團上市受阻、兩度被官方約談，遭控公司治理機制不健全、藐視監管，並提出5大整改要求。

同時，馬雲也從成功企業家的代名詞、中國民眾口中的「馬爸爸」，變為邪惡資本家的代表、啃食社會的「吸血鬼」。

紐約時報中文網刊發評論指出，馬雲跌落神壇、公眾形象的轉變，肇因於中國政府對其商業帝國有越來越多的批評，以及在民間蔓延的「仇富」。這些情緒隨著中國經濟的成功而逐漸被放大。

評論指出，越來越多中國人認為，像馬雲這類人曾經享有過的機會正在消失。雖然中國億萬富翁的人數比美國和印度加起來還多，但中國仍約有6億人的月收入不到人民幣1000元。雖然中國今年前11月的消費下降了約5%，但與2019年相比，今年的奢侈品消費預計將增長近50%。

此外，文中也提到，年輕的大學畢業生，即便是擁有美國學位的人，也面臨著有限的白領工作前景和低工資；對首次買房者來說，最佳城市的房價已變得高不可及，而從螞蟻這類新一代網貸機構借錢的年輕人，對他們的債務也越來越不滿。

文中提到，當局樂於使用這種在民間蔓延的仇富情結，而這也意味在中國國家主席習近平的領導下，企業家和私營企業將會面臨麻煩，因為「習近平認為奴性和忠誠高於一切」。

評論並指出，馬雲雖以發表大膽言論和挑戰當局聞名，但他的商業帝國長期以來卻也享有比同行更好的聲譽，而這些優勢可能正是來自於和政府之間建立的密切關係，並讓他的事業版圖藉著「支付寶」打入國家控制的金融世界中心。

不過評論指出，馬雲近期面臨來自當局的壓力，顯示中國政府監管網路的方式發生了變化。政府長期以來一直只審查內容，但在其他方面採取了放任的方式，幾乎沒有相關規定，也沒有國有企業參與網路商業，而且開始時，中國的網路行業規模很小。

文中提到，雖然監管機構將對馬雲和大型技術企業加強管理到什麼樣的地步，還有待觀察，但已經引起市場人士擔心，中國正在轉向20世紀50年代的強硬路線，那時的中共消滅了資本家，把資本主義傾向比作雜質、缺陷和弱點。

中國 馬雲 美國

上一則

無懼變種病毒 人民幣匯率盤堅向上

下一則

女「午休時間生小孩」後繼續上班 將嬰兒棄置鄰居家門

延伸閱讀

北京觀察／阿里峰迴路轉 螞蟻絕處逢生

北京觀察／阿里峰迴路轉 螞蟻絕處逢生
挽救螞蟻 馬雲被爆曾願獻部分平台給政府

挽救螞蟻 馬雲被爆曾願獻部分平台給政府
挽救「官」係… WSJ：螞蟻上市前 馬雲曾提讓給官方

挽救「官」係… WSJ：螞蟻上市前 馬雲曾提讓給官方
馬雲又遭殃？湖畔大學雲南分校被喊停

馬雲又遭殃？湖畔大學雲南分校被喊停

熱門新聞

葉海洋用盡愛照顧女兒。（取材自海峽都市報）

吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…

2020-12-20 13:30
李女士(左)說，王先生最初給她的印象不是很好。(視頻截圖)

相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴

2020-12-23 09:00
小李和小黃做試管嬰兒，生下個胖小子，但幾次DNA檢測都顯示孩子是叔叔的。（取材自澎湃新聞）

奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

2020-12-20 10:00
邱先甫位於金牛區家中的藏品。（取材自紅星新聞）

80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因

2020-12-26 10:00
男孩將外籍女童打倒在地。（視頻截圖）

「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友

2020-12-21 10:00
浙江一位小伙與體重325斤的女友完婚，光嫁妝就高達3250萬。（視頻截圖）

888萬定存、房產證、金元寶 浙325斤富家女嫁妝3250萬

2020-12-20 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
戲劇化轉折！川普簽了9000億紓困案 單次發放600元

戲劇化轉折！川普簽了9000億紓困案 單次發放600元
太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床

太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床
86歲「鋼琴詩人」傅聰新冠確診 已住院兩周

86歲「鋼琴詩人」傅聰新冠確診 已住院兩周
納許維爾爆炸案 炸彈客身分確認

納許維爾爆炸案 炸彈客身分確認
曾預言911的星象大師：2021年災難更多 殭屍稱霸地球

曾預言911的星象大師：2021年災難更多 殭屍稱霸地球