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港媒：「戰狼」與「跪台」 處境尷尬的國台辦

記者羅印冲／即時報導
中國國台辦發言人朱鳳蓮既未承認、也未否認中國是否將制定《國家統一法》。（取自國台辦微博）
中國國台辦發言人朱鳳蓮既未承認、也未否認中國是否將制定《國家統一法》。（取自國台辦微博）

最近，中國是否制定「國家統一法」議題受關注。香港01今發表評論，分析兩岸關係嚴峻下的國台辦角色。評論說，中國專司負責對台工作的國台辦和官方媒體最近演了一出「雙簧」：以問答的形式，拋出了北京將制定國家統一法的話題，製造議題，引導議題意味明顯。

評論直言，作為對台的職能機構，國台辦一直都扮演兩岸間的橋梁角色。在台灣問題上更趨向於「溫和」，因此， 國台辦在中國被一些網友戲稱為「跪台辦」，認為對待台灣只知道讓利，有過度的政策傾斜。在兩岸關係緊張的當下，國台辦的處境似乎越來越尷尬。

12月16日國台辦記者會上，人民日報和新華社分別就「以武促統、以武促和」和中國可能推出國家統一法進行了提問。國台辦既未承認、也未否認的回應，迅速讓中國將制定國家統一法成為兩岸間關注的熱點話題。不少輿論解讀認為，這是中共官方有意提前「製造議題」，為國家統一法的制定和推出造勢。

評論指出，近一段時間以來，中國朝野高漲的民族主義情緒，特別是在國家統一問題上的同仇敵愾，寄望國台辦能夠挺直腰桿，衝鋒在前，更具有鬥爭精神。另一方面，國台辦溝通兩岸的職能，又要求它放低姿態，更多地扮演「好好先生」，以疏通兩岸溝通渠道。是進是退，是強硬還是温和，中間的尺度十分難以拿捏。

評論說，同樣的問題，中國外交部也曾面臨這樣的兩難和尷尬。曾幾何時，中國外交部不斷收到民眾，甚至一些「老同志」寄來的「鈣片」，諷刺外交部只知「抗議」的軟弱，寄望其挺直腰桿。今天，面對美國及其盟友的打壓和制裁，中國外交部展現了更具鬥爭精神的一面，被一些網友稱「戰鬥部」，西方媒體則謂之為「戰狼外交」。

文章表示，當然，並不是說國台辦要效法外交部，而且國台辦也在兩岸溝通中扮演了重要角色，問題在於如何把握軟硬的尺度，在推動兩岸統一上扮演更多角色。

比如，此番國家統一法的議題，國台辦其中一項職能就是：研究台灣形勢和兩岸關係發展動向；協調有關部門研究、草擬涉台的法律、法規，統籌協調涉台法律事務。在觀察人士看來，鑑於當前緊張的兩岸關係，完全沒有必要透過與新華社一唱一和來「製造議題」，如確有其事，莫如直接公開，遮遮掩掩反而有捨本求末之嫌。當前兩岸關係之下，國台辦通過放風的方式來試探台灣的反應，毫無意義，甚至可以說多此一舉。

評論說，過去4年，中美衝突愈演愈烈，台灣成為雙方戰略爭奪的焦點，而兩岸關係發生了巨大變化。蔡英文的連任，讓原本就進入到冰河期的兩岸關係，陷入更大的不確定性之中。這一局面，顯然很難通過温和的手段改變。過去一段時間，中國不斷推出惠台政策，為台灣的農產品滯銷，為台灣的經濟困局排憂解難，但成效未彰。兩岸和統的希望越來越渺茫已經成為廣泛共識，國台辦自然應該因應情勢，作出調整，聚焦於實現兩岸統一，而非刻舟求劍，陷入「和平統一」的藩籬無法突破。

評論稱，另一方面，對北京來說，統一勢在必行。2017年的十九大，中共總書記習近平提出了分兩階段達到現代化強國，敲定了完成國家統一的時間表。2019年初，又進一步拋出探索「一國兩制」台灣方案的橄欖枝。但過去將近兩年時間，並未得到有效的回饋。

評論認為，國台辦的工作重點，不應僅僅停留在對台獨勢力放狠話的層面，而應該更為具體的在推進兩岸統一進程上著力，比如之前公開宣布制定台獨黑名單，就是實質性的舉動。一直弱勢存在的國台辦，能否在推進兩岸統一的議程上應該主動出擊，扮演更多角色，以化解當前被動應對的局面，這可能是國台辦當前及未來需要認真考量的。

文章說，在當前兩岸關係緊張情勢，以及未來兩岸和統可能愈發渺茫局面下，如果國台辦依然故步自封，不主動作出改變，恐怕難免陷入港澳辦的覆轍。2020年2月13日，中共中央港澳體系進行的重大結構性調整。近些年陸續出現的占中、修例風波，讓中共高層意識到原有機制和工作方法存在問題。在對台工作和台灣問題上，同樣面臨著巨大挑戰。

中國 台灣 中共

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