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瑞幸咖啡「虛報營收」支付1.8億美元與SEC和解

記者林汪靜／綜合報導
瑞幸咖啡以1.8億美元罰款，與美國證管會就財務造假達成和解。(路透)
瑞幸咖啡以1.8億美元罰款，與美國證管會就財務造假達成和解。(路透)

美國證管會（SEC）16日宣布，中國連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡已經同意支付1.8億美元罰款，就有關該公司「有意且大幅」虛報去年營收、低報淨虧損的會計造假指控達成和解。

瑞幸咖啡早前遭指控，從2019年4月至2020年1月，通過關聯方虛假交易，偽造了超過3億美元的營收。

據路透報導，瑞幸咖啡在2019年財報中有意且大幅虛報營收及支出，並大幅低報淨虧損。SEC稱，瑞幸尚未承認或否認這些指控，該公司已同意支付罰款，而根據開曼群島臨時清算程序向證券持有人支付的特定款項可能抵消部分罰款。

瑞幸咖啡董事長兼CEO郭謹一表示：「與SEC達成和解反映出我們的合作和補救努力，使公司能夠繼續執行其商業戰略。」郭謹一補充，公司董事會和管理層致力於建立一個強而有力的內部財務控制系統，並堅持合規以及最佳的公司治理辦法。

今年4月2日，瑞幸咖啡公告，稱自查發現公司首席運營官劉劍涉嫌財務造假，牽涉約人民幣22億元交易額，公司董事會成立特別委員會，進行內部調查。此外，美國多家律事務所也對瑞幸發起集體訴訟，控告瑞幸咖啡以虛假和誤導性陳述，違反美國證券法。

6月29日，瑞幸咖啡正式在納斯達克交易所停止交易，進入下市程序，當時瑞幸咖啡股價為1.38美元，相較上市時17美元的發行價縮水了90%。

7月1日，瑞幸咖啡在官網宣布，公司內部調查基本完成，董事會特別委員會發現，財務造假始於2019年4月，公司2019年凈營收被誇大約人民幣21.2億元，成本和費用在2019年被誇大了13.4億元。

咖啡 營收 美元

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