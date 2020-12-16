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新疆女副主席遭「雙開」奢靡消費、大搞迷信活動

記者蔡敏姿／即時報導

新疆維吾爾自治區人民政府前黨組成員、副主席任華因涉嫌受賄，日前被中共中央紀委國家監委「雙開」（開除黨籍、開除公職）。大陸最高人民檢察院16日公告，已將任華移送檢察機關審查起訴。

騰訊網報導，通報稱，任華背棄初心使命，對黨不忠誠，對抗組織審查，大搞迷信活動；違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請和購物、高檔美容等奢靡消費安排，違規出入私人會所，違規收受禮品、禮金。

此外，任華還違規放貸並獲取回報，借用管理和服務對象大額錢款謀利；把公權力當成謀取私利的工具，利用職務上的便利在企業經營、工程承攬以及土地受讓等方面為他人謀取利益，並非法收受巨額財物。

通報稱，任華嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和工作紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，情節嚴重，應予嚴肅處理。

任華1964年3月出生，山東煙台人，1986年從新疆大學中文系畢業後，一直在新疆工作，曾任自治區黨委辦公廳副主任，烏魯木齊市委常委、宣傳部長，自治區文化廳黨組書記、副廳長，自治區黨委宣傳部副部長等職。

2018年1月，任華出任新疆維吾爾自治區政府副主席。2020年6月1日，中央紀委國家監委宣布她接受紀律審查和監察調查。

中共

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