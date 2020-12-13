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那指將剔除4中企 環時：美激化衝突 中不能上當

編譯劉忠勇／綜合外電
那斯達克指數將剔除中芯國際等四家陸企。（路透）
那斯達克指數將剔除中芯國際等四家陸企。（路透）

那斯達克上周五表示，將把中芯在內四家中國企業從指數中剔除，以配合美國政府限制購買這些公司股票的行政命令。那斯達克發布新聞稿說，這些未在那斯達克交易所交易的證券將於12月21日從指數中剔除，包括中國交建、中國鐵建、中國中車和中芯。

川普政府11月頒布行政命令，禁止美國對部分中國企業進行投資，美方說這些企業由中國軍方擁有或控制，此舉是為了在美國大選後加大對中國的壓力。

中國對此予以譴責，稱此舉與市場競爭原則背道而馳。中國外交部新聞發言人華春瑩12月4日表示，美方應該停止濫用國家力量、泛化國家安全概念打壓外國企業的錯誤行為。

指數編制公司MSCI明晟一位發言人上周五透過電子郵件表示，已與客戶談過可能的變化，並將盡快傳達「任何必要的變化」。

一位發言人表示，白宮列為黑名單的中企，那斯達克指數有列入的就是這四家。

另據本報系聯合報報導，中國官媒環球時報13日發出社評表示，西方領導人常用「價值觀」強調建立反華統一戰線是「價值觀同盟」，但實際上中西方的價值觀差異被誇大。而中美之間主要是利益之爭。

社評指出，華盛頓不斷激化中美意識形態衝突，並將之歪曲成中西價值觀對立。中方不能上當。相反要冷靜處理中美和中西之間的意識形態摩擦，讓中美的利益之爭從所謂「價值觀衝突」中彰顯出來，在國際社會的見證之下對其實施管控。

中國 那斯達克 指數

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