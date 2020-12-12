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人行重磅出招！調降此一關鍵指標釋放什麼信號？

記者李仲維／即時報導
圖為中國人民銀行。中新社資料照片
圖為中國人民銀行。中新社資料照片

中國人民銀行、國家外匯管理局11日宣布將金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從1.25下調至1。分析師認為，這個措施主要是針對銀行，約束銀行對外舉債，對內發放外匯貸款的能力，對企業應該沒有直接影響。

券商中國報導，中國本外幣一體化的全口徑跨境融資宏觀審慎管理始於2016年，其與原有的企業跨境融資模式最大的變化，在於人行和國家外匯局不再對企業和金融機構實行外債事前審批，而是改為企業事前簽約備案，金融機構事後備案；金融機構和企業在與其資本或淨資產掛鉤的跨境融資上限內，自主進行本外幣跨境融資。

全口徑跨境融資宏觀審慎管理推廣後，人行可根據宏觀調控需要和宏觀審慎評估（MPA）的結果設置並調節相關參數，對金融機構和企業的跨境融資進行逆周期調節，使跨境融資水準與宏觀經濟熱度、整體償債能力和國際收支狀況相適應，控制槓桿率和貨幣錯配風險，防範系統性金融風險。

今年3月上調宏觀審慎調節參數，恰逢多國央行為應對新冠疫情衝擊開啟新一輪量化寬鬆，使得低利率甚至是負利率的市場規模進一步擴大。國家外匯局有關負責人當時就表示，政策調整後，跨境融資風險加權餘額上限相應提高，這將有助於便利中國境內機構特別是中小企業、民營企業充分利用國際國內兩種資源、兩個市場，多管道籌集資金。

時隔9個月，針對金融機構的宏觀審慎調節參數重新調降回1，旨在控制金融機構的跨境融資上限，防範匯率雙向波動加大背景下的跨境融資風險。

今年5月以來，人民幣匯率升幅明顯，但市場普遍認為，未來人民幣匯率雙向波動將進一步加大。面對人民幣匯率雙向波動加大，企業應加強匯率風險管理。

中銀國際證券全球首席經濟學家管濤指出，由於這個措施主要是針對銀行，約束銀行對外舉債，對內發放外匯貸款的能力，故對企業應該沒有直接影響。而且，逆周期調節是宏觀調控的需要，防範系統性風險。

民生銀行首席研究員溫彬認為，當前新冠疫情仍在全球蔓延，國際經濟環境有較多不穩定不確定因素。特別是美國的經濟走勢、貨幣政策和美元指數走勢，將對全球金融市場產生較大的外溢效應。一旦美元指數重新反轉升值，那麼將引起非美元貨幣貶值與跨境資本回流，為跨境企業帶來較大的匯率風險。因此，跨境企業要樹立匯率風險中性理念，利用好匯率風險管理工具，避免匯率劇烈波動給企業正常經營造成損失。

融資 匯率 中國

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