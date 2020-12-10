The Information：蘋果忽視供應商違反中國勞工法規

彭博資訊10日引述The Information報導，由於擔心成本上升以及產品發表延誤，蘋果公司多年來一直忽視供應鏈違反中國臨時工法規的做法。路透

The Information報導，由於擔心成本上升以及產品發表延誤，蘋果 公司多年來一直忽視供應鏈違反中國 臨時工法規的做法。

彭博資訊10日報導，The Information引述公司內部文件指出，蘋果的三家主要代工廠富士康、和碩以及廣達在2013年至2018年間面臨遵守法律的困難。中國的勞動法規定，臨時工只能占勞動力的10%。去年彭博資訊報導，富士康在生產iPhone 11時違反了這項規定。

The Information指出，2014年在受訪調的362家供應商中，有超過一半違反了臨時工法規；2015年3月在184家蘋果供應商中，有81家的臨時工比例超過10％門檻。該網站說，在2016年、2017年和2018年的部分時間裡，這種情況持續存在。The Information報導說，在2014年蘋果給供應商兩年時間來緩解這項問題，但在2016年前進展甚少。

The Information引述其獲得的內部資料說，蘋果的主管知道其生產策略增加了對臨時工（派遣工）的需求。

在蘋果委託和碩進行了兩年的調研後，蘋果的研究人員建議提高工人薪資、建造更好的宿舍、減少派遣工，以及避免聘用23歲以下的工人。然而，三名蘋果的前員工說，公司高階主管不願逼和碩做出改變，因為他們希望讓供需來決定中國的勞動市場條件。

蘋果發表聲明說：「蘋果致力於確保我們供應鏈中的每一個人都受到尊嚴與尊重的對待。」「工作場所的權利是人權，我們的供應商行為準則是業界最嚴格的，而且適用於我們供應鏈中的每個人。」

蘋果並表示：「工廠有時會用臨時工，我們會密切監控以確保遵守我們的法規。」「如果發現問題，我們將與供應商密切合作，制定糾正措施計畫。一如既往，我們將確保供應鏈中的每一個人都受到保護，以及受到尊嚴與尊重的對待。」

蘋果公司表示，透過突擊稽查等方式來評估供應商，並用500多項標準來評分以確保法律遵循。 蘋果還說，去年進行了1142項評估，包括在最終組裝廠。 該公司還訪查了5萬多名供應鏈員工。