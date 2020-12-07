脫疆者烏克蘭被捕恐遣返中國 哈薩克族男子求援

逃離中國 新疆維吾爾自治區的哈薩克族男子伊力森．艾爾肯日前在烏克蘭 被捕後，今天第2度面臨遭立即遣返 中國的危機。他向外界求援，盼國際社會協助營救。

「我的生命處於危險中，請求您為我發動救助。」伊力森．艾爾肯（Yilisen Aierken）說：「我最遲明天（8日）下午或者明天晚上，從烏克蘭被送到白俄羅斯，利用明斯克（Minsk）到（中國內蒙古自治區首府）呼和浩特的航班遣返中國。」

23歲的伊力森．艾爾肯老家在中國新疆伊寧縣吉里於孜鎮。據自由亞洲電台報導，他離開中國後輾轉經過哈薩克、烏克蘭，原本計劃偷渡進入波蘭，再設法前往德國尋求政治庇護，於11月間在烏克蘭西部邊城利維夫（Lviv）被捕，遭關押當地的移民監獄中，面臨遭遣返中國的命運。

烏克蘭當地時間7日下午3時30分許，伊力森．艾爾肯透過即時通訊應用程式WhatsApp發訊息給中央社記者，內容稱烏克蘭移民機構將為他進行俗稱新冠肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）檢測，準備讓他上飛機以展開遣返作業。

伊力森．艾爾肯指出，一名負責買機票的女性移民官員7日要他簽署內容不詳的俄文文件，對方拒絕他所提出使用谷歌翻譯了解文件內容的要求，「我因此拒絕了...我有可能明天晚上被遣返」。

哈薩克阿塔珠爾特志願者組織（Atajurt Kazakh Human Rights）創辦人賽爾克堅（Serikzhan Bilash）7日下午在電話中告訴中央社記者，11月間接獲伊力森．艾爾肯求助後，他即聯繫聯合國駐哈薩克辦事處、歐洲聯盟駐哈薩克辦事處、美國及德國駐哈薩克大使館，請求向烏克蘭政府交涉。

阿塔珠爾特志願者組織長年以來揭發中國新疆維吾爾自治區「再教育營」內幕，將至親下落不明的哈薩克人對中國當局的控訴錄製成影片，譯成英、德、法、土、俄、中、阿拉伯文，至今已集結逾3萬筆證詞。但組織也因此不斷遭到哈薩克親中人士誹謗與哈薩克當局長期騷擾。

賽爾克堅指出，伊力森．艾爾肯兩週前也曾面臨遭到立即遣返的危機。賽爾克堅當時在電話中告訴同一位烏克蘭女性移民官員，若伊力森．艾爾肯遭到遣返回中國，「烏克蘭將會面臨國際社會譴責，伊力森的生命也將受到威脅」，烏克蘭移民當局當時因而沒有執行遣返作業。

賽爾克堅表示，聯合國難民署（UNHCR）確實已對伊力森．艾爾肯展開營救。他研判，在中國與西方的雙重壓力下，烏克蘭政府可能下令地方官員草率地將伊力森．艾爾肯遣返回中國，事後再藉故推託。

逃離新疆的維吾爾人或哈薩克人在海外遭當地執法當局扣留並且面臨被遣返回中國，相關危機屢見不鮮。包括在北非的埃及、中東的沙烏地阿拉伯和土耳其，中亞的吉爾吉斯等國，相關報導時有所聞。