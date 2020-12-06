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陳凱歌「寶貝兒」涉代孕 最高法點名警告：別以身試法

中國新聞組／北京7日電
陳凱歌作品截圖。（取材自澎湃新聞）
陳凱歌作品截圖。（取材自澎湃新聞）

中國知名導演陳凱歌在綜藝節目「演員請就位」的壓軸節目「寶貝兒」，因為內容講代孕的故事遭到官媒點名：「別以身試法！實施代孕技術或可構成犯罪」，相關話題衝上熱搜。

「寶貝兒」題材比較敏感，是關於「代孕」，講述任敏所飾演的蔡雨珊懷孕了，隨著懷孕時間越來越長，她對這個孩子也有感情。而男友最初以為是自己的孩子，在知道真相後，讓女友履行承諾，還告訴女友：「我們結婚吧！」

故事看似皆大歡喜，但其中提到的「有償代孕」涉及違法。節目播出後在網路上不斷發酵，引起不小的爭議。網民質疑如此敏感的題材是如何過審的？甚至有網民批陳凱歌是男權主義，所拍作品貶低女性的家庭、社會地位。不過也有很多營銷號大讚陳導拍得好，有深意有內涵，把人物刻畫的自然而鮮活。

相關話題也引起官媒關注；澎湃新聞報導指出，人民法院提醒：中國明確禁止代孕行為，根據「人類輔助生殖技術管理辦法」，醫療機構和醫務人員不得實施任何形式的代孕技術。實施代孕技術的，由省、自治區、直轄市人民政府衛生行政部門給予警告、3萬元以下罰款，並給予有關責任人行政處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

人民法院報還發文回顧中國首例因代孕引起的撫養關係糾紛案；目前該作品在網上仍然可以觀看，因為作品結尾有一句字幕：「代孕是中華人民共和國法律法規明令禁止的行為，一經發現，予以嚴厲打擊。」

搜狐報導指出，一名自稱是「寶貝兒」製片人員的網民6日發文，寫道：「原片就是反代孕的。影片一開始就有一場搗毀黑中介的戲，警察出現了，觸犯法律的犯罪分子都受到嚴懲。影片最後，警察來到醫院，帶走胡杏兒所飾演的角色。一頭一尾兩場戲，都是明確反代孕。但是，因為被告知這件事情最好發生在國外，所以這兩場戲被刪掉了。」

中國 警察 導演

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