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美與孟晚舟談條件？ 華春瑩暗喻：陷阱

中央社／北京4日電
美國司法部曾與華為財務長孟晚舟協商以坦承犯行換取返國，但未獲接受。中國外交部發言人華春瑩4日聲稱，這讓她想到「美國陷阱」一書。（中央社）
美國司法部曾與華為財務長孟晚舟協商以坦承犯行換取返國，但未獲接受。中國外交部發言人華春瑩4日聲稱，這讓她想到「美國陷阱」一書。（中央社）

外媒報導，美國司法部曾與華為財務長孟晚舟協商以坦承犯行換取返國，但未獲接受。中國外交部發言人華春瑩今天聲稱，這讓她想到「美國陷阱」一書，但中方認為孟晚舟是無辜的。

中國外交部下午舉行例行記者會，華春瑩在回答媒體提問時，作上述表示。

華春瑩首先說，不知道媒體從哪裡得到這個消息，「但的確好像是有報導」。接著又說，她看到報導時，想起了2013年法國阿爾斯通（Alstom）公司高管皮耶魯齊（Frederic Pierucci）的遭遇。在他寫的「美國陷阱」（The American Trap）書裡，有非常詳細的描繪。

她聲稱，「你剛才提到的全文細節情節，跟皮耶魯齊的遭遇幾乎是完全一模一樣的」。

華春瑩宣稱，孟晚舟是無辜的，她沒有犯下任何的「美國、加拿大方面所指控的罪行」。孟晚舟事件的性質是十分清楚的和明確的，「完全是美方出於打壓中國高技術企業發展的政治目的，而加拿大在其中扮演了非常不光彩的角色」。

她又說，孟晚舟事件是「一起徹頭徹尾的、地地道道的嚴重的政治事件」。中方再次敦促美方立即撤銷對孟晚舟女士的逮捕和引渡請求，敦促加方立即釋放孟晚舟女士，讓她早日「平安地回到祖國」。

皮耶魯齊2013年在美國離境前被捕，並被美國司法部指控涉嫌商業賄賂，美方對阿爾斯通處以7.72億美元罰款。最後，阿爾斯通電力部門被美國奇異收購。

皮耶魯齊於2018年獲釋後撰寫「美國陷阱」一書，指控美方藉此吞併商業對手。此後，這本書被中共官媒熱捧，並將阿爾斯通與華為相提並論。

美國 孟晚舟 華春瑩

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