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胡錫進勾搭下屬 有2個私生子？環時副總編輯舉報

記者林則宏／即時報導
環球時報總編輯胡錫進。（取自胡錫進個人微博）
環球時報總編輯胡錫進。（取自胡錫進個人微博）

中國立場強硬的《環球時報》驚爆高層醜聞。中國網路今天瘋傳，環球時報副總編輯段靜濤實名向中紀委舉報環球時報總編輯胡錫進，指控胡錫進與環球時報一名前員工和一名現任員工「長期保持不正當性關係」，兩人並分別為胡錫進育有私生子一名。胡錫進對此迅速回應稱，段靜濤早已失去「正常履職的能力」，並暗指這是段靜濤個人幻想，請求人民日報對此事做出正式結論。

胡錫進2日下午在其個人微博與微信公眾號發文表示，傳出這則網帖時，他正在廣州南沙區受區政府邀請講課，文中並附上段靜濤早前與他的微信對話截圖。

胡錫進辯稱，大約三四年前，段靜濤去黨校學習了一段時間。「她大概產生了個人化的聯想，回來後她在報社內外對人說，胡錫進將離開環球時報，她將接任環球時報總編輯職務。當時我只在小範圍裡做了解釋，為避免對她不利，沒有擴大反駁的範圍。」

胡錫進說，今年10月27日，段靜濤到他辦公室與其談話，直接要求胡錫進辭去環球時報總編輯，由她接任。段靜濤還說，中紀委已接到舉報正在調查胡錫進，已有結論，但他可以用辭職換平安。

隔天上午，段靜濤又發微信給胡錫進，向他道歉，說自己「像中了邪一樣」，「胡說八道」，對不起胡錫進的「救命之恩」等等。胡錫進稱，「然後就發生了今天的事情」。

胡錫進表示，段靜濤已經長期不參與環球時報的工作，處於實際賦閒狀態，原因是在環時社務委員會看來，她失去了正常履職的能力。他一個月前曾勸段靜濤，關於他應當辭職並由段靜濤取代這件事，「是她的狂想，希望她能清醒過來」。

胡錫進還稱，他曾向環球時報社務委員會通報此事，並向人民日報分管領導做了匯報，但控制了事情的知情範圍。「今天如果不是事情鬧成這個樣子，老胡是決不會上網做這個公開澄清的。說實話，我更擔心這一澄清對段靜濤產生不利影響。」

胡錫進強調，此事涉及到的不僅是他個人的名譽，還有兩位無辜被卷入的同事及前同事的清白，並涉及環球時報的聲譽。他在廣州機場已與環球時報幾位負責同事開了視頻會議，請求人民日報做出正式結論。

環球時報副總編輯段靜濤實名向中紀委舉報環球時報總編輯胡錫進，指控胡錫進與環球時報...
環球時報副總編輯段靜濤實名向中紀委舉報環球時報總編輯胡錫進，指控胡錫進與環球時報一名前員工和一名現任員工「長期保持不正當性關係」。（取自微信）
胡錫進公布他與環球時報副總編輯段靜濤微信對話截圖以自清。（取自胡錫進微信公眾號）
胡錫進公布他與環球時報副總編輯段靜濤微信對話截圖以自清。（取自胡錫進微信公眾號）

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