中國將在雅魯藏布江蓋水電廠 印度擬建壩減衝擊

中國將在雅魯藏布江興建水電廠，由於雅魯藏布江是印度的布拉馬普特拉河(圖)上游，印度考慮推動一項水電計畫以減輕衝擊。(美聯社)

中國 確定將在雅魯藏布江興建水電廠後，印度 官員今天表示，印度考慮在下游的布拉馬普特拉河推動一項10GW（GW為10億瓦）的水電計畫，以減輕中國水電廠計畫的衝擊。

雅魯藏布江是布拉馬普特拉河（Brahmaputra River）上游。這條河從西藏流入印度的阿魯納查省（Arunachal Pradesh）和阿薩姆省（Assam），接著進入孟加拉。

印度當局憂心中國的水電廠計畫會引發暴洪，或導致水源稀缺。

印度聯邦政府水源部的高官梅拉（T.S. Mehra）告訴路透社：「當務之急是得在阿魯納查省興建一座大壩，以減輕中國水壩計畫的負面衝擊。」

梅拉表示：「政府最高層級正在考慮我們的提案。」他還說印度的計畫可創造龐大儲水量，可抵銷中國建壩對水流的影響。

印度與中國外交關係正處於低谷，兩國軍隊在喜馬拉雅山區西部邊界已對峙數個月。一些分析家警告，隨著北京 的建壩活動朝印度邊界逼近，這可能演變成另一個衝突點。

印中關係專家齊蘭尼（Brahma Chellaney）推文表示：「印度在喜馬拉雅山區面臨中國的陸上侵略，在後院海上面臨中國的蠶食鯨吞，最新消息則提醒，連水源都引發對抗。」

中國電力建設集團有限公司董事長晏志勇近日證實，中國將在雅魯藏布江實施水電開發計畫，預計發電量將超過世界規模最大的三峽電站。

梅拉表示：「我們要正式告訴他們（中國人）：『你們採行的任何計畫，不應對印度產生負面影響。』他們已做出保證，但我們不知道他們的保證會持續多久。」

除了印度，孟加拉環境倡議團體「河濱民族」（Riverine People）秘書長羅肯（Sheikh Rokon）也說，中國興建任何水壩前，應先舉行多邊討論。

羅肯表示：「中國的下游鄰國有正當理由擔心水流會受干擾。」