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中國13條高鐵 年底集中通車！ 抓疫情+抓生產 力拚基建

本報記者 陳言喬
這是2020年8月拍攝的京雄城際鐵路雄安站施工現場。（新華社／無人機照片）
這是2020年8月拍攝的京雄城際鐵路雄安站施工現場。（新華社／無人機照片）

2020年是中國乃至全球因疫情影響經濟最劇的一年，但中國的基礎建設似未受到太大影響，進入今年最後一個月，中國在12月將有13條高速鐵路完工通車。

中國今年在11月以前已先開喀赤高鐵、商合杭高鐵合湖段等四條路段，再加上本月集中開通的13條，今年應該是中國高鐵豐收的一年。

這13條高鐵經過福建、寧夏、陝西、甘肅、北京、河北、遼寧、山西、山東、江蘇、河南、湖北、湖南、安徽、廣東等多個省市。

例如福州─平潭鐵路，距離不長，但十分重要，當中的平潭海峽公鐵兩用大橋是世界上最長的跨海峽公鐵兩用大橋。平潭又是台商聚集地，是通往台北和台中的客滾輪碼頭。

銀西高鐵（銀川─西安）全長618公里，通車後，從銀川至西安將由15小時縮短至3小時。

京瀋高鐵（北京─瀋陽），全線通車後北京至瀋陽時間將縮短至2.5小時左右。在瀋陽還可連通哈大（哈爾濱至大連）高鐵，完善北京至東北的高鐵網。

再如鹽通高鐵（江蘇鹽城─南通），這是中國沿海高鐵組成的一部分，通車後可連通上海，大幅縮短蘇中、蘇北地區與上海的時間。

其他還有北京至雄安、廣州至清遠城際高鐵、安徽合肥到安慶、江蘇連雲港至徐州等路線。

這些高鐵已在11月起陸續試跑，中國選在年底集中通車。

今年年初新冠疫情最嚴峻之際，中國在2月中以後堅持復工復產，當時眾多企業仍在觀望，但中國「一手抓疫情防控、一手抓施工生產」，各個鐵路項目快速復工。為了讓他們能返回，先開復工證明讓當地政府放行，再派專車接送，為工人全面核酸檢測，分餐、輪崗上班，讓數千到上萬工人（每個項目）返回工作崗位，才能有今天集中通車成果。

11月26日濰萊高鐵開通運營，乘坐由平度開往濟南東的G9228次列車的乘客在首發...
11月26日濰萊高鐵開通運營，乘坐由平度開往濟南東的G9228次列車的乘客在首發儀式上留影。(新華社)

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