美港口、機場突擊檢查中共黨員身分 中：將對等反制

陸媒報導，美國有關部門執法人員近期多次突擊檢查中國航運企業人員、航空公司機組人員的共產黨員身分。此為示意圖，與新聞無關。（取材自知乎）

陸媒報導，美國 有關部門執法人員近期多次突擊檢查中國 航運企業人員、航空公司機組人員的共產黨員身分，據統計，中國已有21艘輪船、16架次赴美航班遭到美方突擊盤查。報導引述中國權威消息人士稱，這是歧視 性執法，意圖挑起意識形態對抗，中方將考慮採取對等反制措施。

中國日報報導，近期，美國有關部門執法人員多次突擊檢查中方航運企業人員的共產黨員身分。截至11月11日，中方總計已有21艘輪船在美港口停靠時遭美突擊檢查；另9月以來，中方航空公司也有16架次赴美航班機組人員遭美方問詢、盤查。

據了解，美方在盤查中國人員過程，有時長達數個小時，且反覆「糾纏」共產黨員身分，連入黨原因也要盤問。

報導並引述權威消息人士表示：「美方有關做法涉嫌歧視性執法，意圖挑起意識形態對抗，干擾中美正常人員往來，蓄意製造麻煩和障礙，讓人感到麥卡錫主義正在美復活。如美方執意對中共黨員持續滋擾甚至打壓迫害，中方將考慮採取對等反制措施。」

早在今年7月17日，就有報導稱美國政府正考慮對所有中國共產黨員實施簽證限制。當時中國外交部發言人華春瑩表示，如果屬實，美方就是選擇公然與14億中國人民作對，公然站到世界五分之一人口的對立面。這完全違背中美兩國人民的意願和21世紀潮流，非常荒唐。

報導刊出後，美國官方一直沒有出來澄清或是證實這項消息的真實性。直到近日傳出，中國已有多艘輪船及航班已遭到美方盤查。

此外，美方針對中國的貿易戰，戰火仍未歇。美方已將全球IC通路龍頭艾睿（Arrow）旗下亞太集團（Arrow Asia PAC）列入軍事最終用戶（MEU）實體清單，未來供貨中國客戶須獲得美方批准才能成行。這是美方繼管制中國華為公司與華為旗下海思、中芯國際後，又出重拳打壓中國半導體業。

由於艾睿幾乎掌握所有國際晶片大廠代理權，此舉等於扼殺中國取得關鍵晶片的關鍵通道。預料中國客戶將優先轉向二哥大聯大求援，另一通路大廠文曄也有望迎接轉單。艾睿則回應，已與BIS進一步溝通，BIS承諾，最終的名單在聯邦公報上公布之前，將經過仔細審查。

另有消息傳出，全球第四大封測廠江蘇長電旗下星科金朋也與艾睿面臨同樣遭列入管制清單當中，意味美方從半導體最上游IC設計、到晶圓製造，以及後段封測，甚至最下游的通路「全線管制」。