疫情大反彈！香港今新增115例新冠肺炎確診

截至29日0時，香港新增115例新冠肺炎確診個案。（圖／取自新華社）

香港 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君29日公布，香港截至29日0時，新增115例新冠肺炎 確診個案，其中31例從社區檢測中心發現。在確診案例中，6例為境外移入個案，其餘109例為本土個案，是11月中下旬進入第四波疫情 以來新高，也是8月2日以來單日新增首次過百。

香港星島日報報導，張竹君表示，香港疫情比第三波更劇烈，呼籲香港民眾保持社交距離。

同時，香港第四波疫情大反彈，香港政府宣布，因應新冠肺炎疫情繼續惡化，將在周三（12月2日）暫停全香港幼稚園及中小學（包括特殊學校及提供非本地課程學校）的線下實體課程及校內活動，直到學校的耶誕假期開始。

至於提供非正規課程的私立學校（一般稱為補習學校）則暫停實體課程兩星期。29日新增的本土個案中，23例為與早前個案相關的個案，另外24例則為感染源不明個案。在相關個案中，62例來自「跳舞群組」，該群組至今累計有479例個案，但相關數字可能會再更改。

張竹君指出，多例個案中的群組涉及三間餐廳，當中涉及員工及客人為確診案例，三間餐廳有10幾人染疾，張竹君說，餐廳員工和客人同時染病的狀況令人擔心。