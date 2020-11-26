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中國女首富又是她！連4年蟬聯 身價342億美元

記者李仲維／即時報導
碧桂園副主席楊惠妍。（取材自微博）
碧桂園副主席楊惠妍。（取材自微博）

胡潤研究院27日發布的中國女性富豪排行榜顯示，碧桂園39歲的楊惠妍以2250億元（人民幣，下同）身家，連續四年蟬聯中國女首富。有醫藥女王稱號的鐘慧娟、藍思科技周群飛位居二、三名。

榜單顯示，中國前50名女性富豪的總財富，比去年增加近人民幣6000億元，達人民幣1.9兆元，漲幅43%。胡潤表示，中國前50名女企業家所創造的財富，達到蘇州一年的GDP。

楊惠妍財富增加500億元，以2250億元人民幣(約342億美元)連續四年蟬聯中國女首富。鐘慧娟財富增加510億元達1350億元，超過有地產女王稱號的吳亞軍，首次成為中國及全球白手起家女首富。

值得注意的是，從事電子業的藍思科技周群飛財富增長最快，身家比去年飛漲人民幣790億元，增幅達255%，以人民幣1100億元身家新進入前三名，相當於過去一年平均每天進帳2億元。

榜單顯示，前十名女企業家平均財富達人民幣1,019億元，平均漲幅為91%，比去年的56%有明顯上漲，且遠高於前十名男企業家69%的平均漲幅。今年前十名門檻比去年上升66%，達人民幣530億元。前十名中來自北京的最多，有3人。前十名中涉足房地產行業的占一半，遠高於其他行業。

前50名上榜女企業家中，白手起家的有40人，比去年增加4人。她們或是自己白手創業，如翰森製藥的鐘慧娟、龍湖的吳亞軍、富華的陳麗華、藍思科技的周群飛和玖龍紙業的張茵等，或是與丈夫共同創業，如恒力的范紅衛、海底撈的舒萍和李海燕等。

在行業分布上，製造業以23%的比例排名第一，首次超過房地產，成為上榜女企業家最主要財富來源，其中從事先進製造的占八成；房地產以16%排名第二；大健康以11%排名第三。前50名男企業家從事的前三大行業，分別是房地產、製造業、大健康和新零售。

人民幣 中國 房地產

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