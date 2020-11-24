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中日外長會晤 達5重要共識、6具體成果

記者呂佳蓉／即時報導
中國國務委員兼外交部長王毅與日本外相茂木敏充。圖／取自中國外交部網站
中國國務委員兼外交部長王毅與日本外相茂木敏充。圖／取自中國外交部網站

中國國務委員兼外交部長王毅24日訪日，並與日本外相茂木敏充舉行會談。王毅表示，這次訪日是在疫情發生以來，雙方外向首次面對面交流，並達成了五點重要共識，與六項具體成果。王毅強調，雙方同意支持對方舉辦東京奧運會與北京冬奧會。

據中國外交部網站消息，雙方做出的六項具體決定，包含：首先，在嚴格做好疫情防控前提下，於本月內啟動兩國必要人員往來「快捷通道」，進一步促進兩國復工復產合作；其次，建立中日食品農水產品合作跨部門磋商機制，加快溝通協調，推動該領域合作早日取得進展。

再來，建立兩國氣候變化政策磋商機制，推動氣變環保政策協調和務實合作。第四，啟動2022年「中日邦交正常化」50周年紀念活動籌備工作，積極考慮將原定於今明兩年舉辦的「中日文化體育交流促進年」順延到明後年。

第五，下月舉行新一輪中日海洋事務高級別磋商，強化兩國外交主管部門和海上執法部門之間溝通交流。最後，爭取年內開通兩國防務部門海空聯絡機制直通電話，進一步加強風險管控，增進安全互信。

王毅並指，雙方達成五點重要共識，包含在中日四個政治文件基礎上，堅持「互為合作夥伴、互不構成威脅」精神，增進互信，正向互動，努力構建契合新時代要求的中日關係；繼續攜手抗擊疫情；明年舉行新一輪中日經濟高層對話，合作推進兩國經濟復甦；共同推動RCEP早日生效，積極推進中日韓自貿協定談判及區域合作進程；支持對方舉辦東京奧運會和北京冬奧會，辦好這兩大盛事。

東京奧運 王毅 疫情

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