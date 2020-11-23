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湖南衛視3台柱 何炅、汪涵和謝娜退出芒果關聯企業

記者蔡敏姿／綜合報導
湖南衛視的三大明星台柱何炅、汪涵和謝娜。（取材自新浪娛樂網）
湖南衛視的三大明星台柱何炅、汪涵和謝娜。（取材自新浪娛樂網）

湖南衛視的三大明星台柱何炅、汪涵和謝娜，也是芒果TV的招牌人物，主持演出十多年。近日，芒果文創基金關聯企業湖南芒果盈通創意文化投資合夥企業發生工商變更，原股東汪涵、何炅、謝娜退出公司，退出前三人各持股2.3992%。

騰訊網報導，芒果文創基金成立於2015年9月，註冊資本約人民幣3.87億元，執行事務合夥人為易澤資本管理有限公司，經營範圍包含以自有資產進行文化行業投資等。該公司目前由*ST中南、芒果傳媒有限公司、芒果超媒、易澤資本管理有限公司共同持股。

三位明星中，何炅主持的快樂大本營數十年如一日，陪伴很多網友們長大。汪涵的領導力與反應力曾一次次化解舞台上藝人的尷尬，對湖南衛視的忠誠度極高。

有「太陽女神」稱號的謝娜，雖然很多次傳出要離開湖南衛視，離開快樂大本營，參加過其他衛視的許多綜藝節目。但是她也在謠言四起時曾說「湖南衛視是家，怎麼會離開自己的家呢？」

不過，三位湖南衛視台柱、見證著芒果衛視成長的核心人物，被爆出已經退出芒果關聯的公司，消息並登上中國網路熱搜榜前十名。

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