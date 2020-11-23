湖南衛視3台柱 何炅、汪涵和謝娜退出芒果關聯企業

湖南衛視的三大明星台柱何炅、汪涵和謝娜。（取材自新浪娛樂網）

湖南衛視的三大明星台柱何炅、汪涵和謝娜，也是芒果TV的招牌人物，主持演出十多年。近日，芒果文創基金關聯企業湖南芒果盈通創意文化投資 合夥企業發生工商變更，原股東汪涵、何炅、謝娜退出公司，退出前三人各持股2.3992%。

騰訊網報導，芒果文創基金成立於2015年9月，註冊資本約人民幣 3.87億元，執行事務合夥人為易澤資本管理有限公司，經營範圍包含以自有資產進行文化行業投資等。該公司目前由*ST中南、芒果傳媒有限公司、芒果超媒、易澤資本管理有限公司共同持股。

三位明星中，何炅主持的快樂大本營數十年如一日，陪伴很多網友們長大。汪涵的領導力與反應力曾一次次化解舞台上藝人的尷尬，對湖南衛視的忠誠度極高。

有「太陽女神」稱號的謝娜，雖然很多次傳出要離開湖南衛視，離開快樂大本營，參加過其他衛視的許多綜藝節目。但是她也在謠言四起時曾說「湖南衛視是家，怎麼會離開自己的家呢？」

不過，三位湖南衛視台柱、見證著芒果衛視成長的核心人物，被爆出已經退出芒果關聯的公司，消息並登上中國 網路熱搜榜前十名。