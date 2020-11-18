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鄭州醫師在救護車內吃香蕉被網暴 醫：忙了7小時沒吃飯

中國新聞組╱北京19日電
醫護人員在救護車上吃香蕉，受到網友批評。(視頻截圖)
醫護人員在救護車上吃香蕉，受到網友批評。(視頻截圖)

一條河南鄭州醫師救護車內吃香蕉的短視頻，近日在網路引發爭議，評論區更是「炸了鍋」，讓這群救護人員受到網路暴力。有人直批救護人員的舉動會影響救治，酸「胃口可真好，就不能等下車再吃？」但家屬和當事醫師跳出來還原事情真相後，網民沉默了…

河南經濟廣播報導，引發爭議的抖音視頻，拍攝於鄭州阜外華中心血管病醫院醫護人員一次急救轉運途中，而爭議的焦點卻是醫護人員手中的香蕉。

視頻中，幾名醫護人員圍坐在患者身旁，大口吃著香蕉，還有一位醫師打開手中的礦泉水瓶，小嘬一口便擰緊了瓶蓋，同時用手指著面前的機器，和旁邊的人談論.....

看到這裡，視頻評論區的有些網民坐不住了，「胃口可真好，這就是醫者仁心嗎？」「急救車上吃東西，還救人不救了？」

但也有網民心疼道，「有時間誰願意坐在救護車上吃香蕉」，「我要是家屬一定主動給他們買好飯，這樣才能有力氣救人。」甚至有人回懟惡評「所以醫師護士都是鐵打的？不用吃飯？」

面對爭議，當時在救護車上的一名醫師、河南省人民醫院心臟中心體外循環科副主任李建朝還原現場表示，這趟急救路程往返總共420公里，體力消耗很大，將病患載去醫院就花了2小時、現場搶救又花了2小時，加上往返時間，將近7小時的過程大家早就餓到不行。

「時間不允許，停車吃飯更是不可能，我就在途經的超市快速買了香蕉、麵包和水」，李建朝說道，香蕉麵包能快速充飢和恢復體力，又不耽誤轉運和返鄭的後續救治。

回來路上，病人當時處於鎮靜藥鎮靜狀態，情況已經穩定。李建朝趁此時用手機拍下了轉運途中的短短20來秒，即使這樣，「我們也在時刻關注著相關情況。可以從視頻中看到，即便當時在吃東西，幾名醫護人員的視線也從未離開監測儀。」

「醫護人員是辛苦，但是吃東西是不是不夠尊重病人，考慮家屬的感受了嗎？」評論區不乏這樣的聲音，而對於這樣的「關心」，家屬自己又是怎樣看的呢？

「回去路上吃點香蕉這很正常啊，我當天就在車上陪護。」患者兒子馬先生表示，「他們當天上午趕來搶救，一天滴水未進，路上還一直給我講解父親各項指標出現好轉，讓我放寬心吃點東西墊墊，回到鄭州還要繼續給我父親做手術。」馬先生當時緊張的情緒也舒緩了許多，接過遞來的香蕉，和大家一起吃了起來。

視頻中，幾名醫護人員圍坐在患者身旁，大口吃著香蕉。(視頻截圖)
視頻中，幾名醫護人員圍坐在患者身旁，大口吃著香蕉。(視頻截圖)
網民的批評字眼。(視頻截圖)
網民的批評字眼。(視頻截圖)

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