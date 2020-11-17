我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

臉書篩選優先審查內容 3大指標判斷

朱利安尼幫川普打選舉官司 酬勞價碼每天兩萬元

習近平：中國願推進金磚五國疫苗聯合研發和試驗等工作

特派記者陳言喬／北京報導
中國國家主席習近平。（中國外交部官網）
中國國家主席習近平。（中國外交部官網）

金磚國家領導人會議在俄羅斯召開，中國國家主席習近平17日以視訊出席會議表示，中方已經設立疫苗研發中國中心，願通過線上線下相結合方式，推進金磚五國疫苗聯合研發和試驗、合作建廠、授權生產、標準互認等工作。

習近平倡議五國召開傳統醫藥研討會，探索傳統醫藥在新冠肺炎防治方面的作用，為全球疫情防控增添有力武器。

習近平說，當前，世紀疫情和百年變局交織，國際格局深刻演變。舉行這次會晤，共商抗疫合作大計，共繪金磚發展藍圖，具有特殊重要意義，他並以暗批美國的方式提出五點建議：

第一，要堅持多邊主義，維護世界和平穩定。歷史昭示，恪守多邊主義，追求公平正義，戰亂衝突可以避免；搞單邊主義、強權政治，紛爭對抗將愈演愈烈。如果無視規則和法治，繼續大搞單邊霸淩、退群毀約，不僅違背世界人民普遍願望，也是對各國正當權利和尊嚴的踐踏。

第二，面對多邊和單邊、公道和霸道之爭，金磚國家要堅定維護國際公平正義，高舉多邊主義旗幟，各國應該超越意識形態，尊重彼此根據自身國情選擇的社會制度、經濟模式、發展道路。通過協商和談判化解分歧，反對干涉內政，反對單邊制裁和長臂管轄，共同營造和平穩定的發展環境。

第三，當前病毒仍在全球肆虐，疫情還在不斷反覆，全球抗疫仍需艱苦努力。目前中國企業正在同俄羅斯、巴西夥伴合作開展疫苗三期臨床試驗，中國也願同南非、印度開展有關合作。中方已經加入「新冠肺炎疫苗實施計畫」，將在這個平台上同各國特別是其他發展中國家分享疫苗。

習近平表示，將疫情政治化、汙名化，搞甩鍋、推責，干擾的是全球合作抗疫大局。大家要推動以團結取代分歧，以理性消除偏見，掃除「政治病毒」，凝聚起各國攜手抗疫的最大合力。

第四，大家要堅持開放創新，促進世界經濟復甦。根據國際貨幣基金組織預測，今年世界經濟將萎縮4.4%，新興市場國家和發展中國家將經歷60年來首次負增長。一手防疫情，一手穩經濟，是各國刻不容緩的任務。中國已就確保安全前提下，積極經濟復甦也願助力各國復工復產、恢復經濟。

習近平表示，利用疫情搞去全球化，鼓吹所謂「經濟脫鉤」、「平行體系」，最終只會損害本國和各國共同利益。

第五，要堅持綠色低碳，促進人與自然和諧共生。全球變暖不會因疫情停下腳步，應對氣候變化一刻也不能鬆懈，中國願承擔與自身發展水準相稱的國際責任，「我不久前在聯合國宣布，中國將提高國家自主貢獻力度，採取更有力的政策和舉措，二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。我們將說到做到！」

習近平最後表示，中國開放的大門不會關閉，只會越開越大，中國將更積極地融入全球市場，更主動地深化對外合作，為世界經濟復甦發展創造更多機遇和空間。

中國 疫情 習近平

上一則

法拉利撞上飛機 網友：誰的修理費比較貴？

下一則

天津增2名本土確診 均為冷鏈從業人員

延伸閱讀

嗆完習近平 莫迪再批WHO運作悖離現實

嗆完習近平 莫迪再批WHO運作悖離現實
觀察站／習近平二次南巡的3個意義

觀察站／習近平二次南巡的3個意義
習近平再談內循環：引導產業轉往長江中上游

習近平再談內循環：引導產業轉往長江中上游
馬雲沒聽「勸告」說太多 美媒傳習近平親自下令 封殺螞蟻IPO

馬雲沒聽「勸告」說太多 美媒傳習近平親自下令 封殺螞蟻IPO

熱門新聞

廣東搗毀一處賣淫窩點。（取材自「北美崔哥之江湖」）

廣東搗破淫窩！按外貌能力分3檔次 一晚可掙50萬

2020-11-12 12:00
王姓女教師和武姓男教師同年入職，女方婚前已和他發生性行為。(取材自微博)

「抓住一切機會各種摩擦」… 女教師懷孕仍校內四處「激戰」男教師

2020-11-15 10:00
一名女子為想換取工作機會 ，竟接受假中介開出陪睡8天的要求。此為示意圖，非新聞當事者。(取材自免費圖庫PAKUTASO)

求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元

2020-11-13 08:00
小娟剪掉男子的生殖器並將他殺害。（取材自上海熱線）

先剪生殖器後殺人… 江蘇51歲大媽狠心復仇 網友讚烈女

2020-11-13 10:00
周立齊因為2012年偷電動車被捕時說的這句「打工是不可能打工的」，一度被譽為不打工的「精神領袖」。（視頻截圖）

「不可能打工」偷車賊 出獄半年竟成電動車公司創始人

2020-11-14 10:00
中國外交部發言人汪文斌。取材自中國外交部官網

遲來的祝賀！中國外交部祝賀白登當選美國總統

2020-11-13 05:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」

喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」
整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店

整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店

「她」天生有男性生殖器被當男孩養 目前已懷孕4個月

「她」天生有男性生殖器被當男孩養 目前已懷孕4個月
加州58郡疫情飆高 41郡已達最嚴格「紫色」等級

加州58郡疫情飆高 41郡已達最嚴格「紫色」等級
為孩子堅持到底！她全身97%燒傷 忍痛做完筆錄才斷氣

為孩子堅持到底！她全身97%燒傷 忍痛做完筆錄才斷氣