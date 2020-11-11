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龐培歐嗆對中強硬「還沒完」 環時：使盡最後瘋狂

中國新聞組╱北京12日電
龐培歐表示對中國強硬政策「還沒完」，環時酸他「使盡最後瘋狂」。(美聯社)
龐培歐表示對中國強硬政策「還沒完」，環時酸他「使盡最後瘋狂」。(美聯社)

美國總統大選投票至今已逾一周，川普迄今仍拒承認敗選。國務卿龐培歐堪稱是川普最忠心閣員，他在10日堅稱會「順利交接到第二任川普政府」，在另一場演說中他還強調，美國政府對中國強硬政策「還沒完」；龐培歐還罵中共是「馬列主義怪獸」，描述中國的體制「專制、野蠻」。對此，環球時報酸龐培歐「對中國使盡最後瘋狂」。

龐培歐周二在雷根學院（Ronald Reagan Institute）發表演說、詳述川普政府對中政策時，用了一些迄今為止最強烈的措辭來形容北京政府。他稱中國共產黨是「馬列主義怪獸」，其統治既「專制、野蠻，而且與人類自由對立」。

在此前一天，美國再將四名被控破壞香港自治的官員加入制裁名單，此舉表明，即使上周輸掉大選，川普準備持續打擊中國。

龐培歐引述前總統雷根有關蘇聯的談話，稱中國終將擺脫一黨統治，「最後，就像蘇聯人民一樣，中國人民最終將決定那個國家的歷史進程。」

針對龐培歐對中強硬言論，環球時報社評論表示，「這個即將丟掉國務卿工作的意識形態狂，看來要為詆毀中國用盡自己最後的資源，並且把反中當成自己這段任職最突出的標記。」　

環時社評強調，龐培歐竄改了人類外交的基因，並以自己的惡劣示範冒犯、羞辱了外交官的職業。要說「戰狼」的話，他堪稱是全球外交界的「第一戰狼」。

社評還指出，龐培歐太著迷於與中國為敵了，他製造的中美敵對場景加入了大量自己的狂想。按照他對中國的描述，中美這兩個國家現在應該已經斷絕來往了，甚至兩國的軍隊也應該為一場雙方的大戰枕戈待旦了。

「龐培歐終將是個失敗者，他是美國『最恨中國』的執政精英，對中國極盡虛假描述，並且在政策層面極端得無法被廣泛跟進。他搞出的反華排場在很大程度上是虛張聲勢的，他一走，一些洩氣和走樣一定會發生，不現實的那些東西都會露餡。」

中國 龐培歐 美國總統大選

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