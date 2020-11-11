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巴西暫停中國疫苗測試 中國籲不要匆忙下結論

中央社台北11日電
中國科興生物公司（Sinovac）的一塊疫苗。(美聯社)
中國科興生物公司（Sinovac）的一塊疫苗。(美聯社)

北京科興生物公司疫苗CoronaVac在巴西進行最後階段人體試驗，因一名志願受試者死亡，巴西官方於9日宣布暫停試驗。中國外交部發言人汪文斌今天則要各界「不要匆忙下結論」。

據中國外交部官網文字實錄，汪文斌下午在例行記者會上回答外媒相關提問時，先是說注意到科興公司在巴西的合作夥伴布坦坦研究所已於當地時間10日表示，這起事件和疫苗試驗不存在任何關聯。

汪文斌接著表示，巴西有關部門正就此開展調查。科興公司將繼續就此與巴西方面保持溝通。「希望大家在了解清楚情況之前，不要匆忙下結論」。

CoronaVac是北京科興生物公司（Sinovac）與聖保羅布坦坦研究所（Instituto Butantan）合作研發對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的疫苗，目前在巴西進行最後階段人體試驗。

巴西國家衛生監測局（Anvisa）9日晚上指出，10月29日接獲一名志願受試者出現嚴重不良反應死亡的通報，決定暫停CoronaVac在巴西的試驗。

不過，巴西衛生部國家研究道德委員會（Conep）協調員韋南西奧（Jorge Venâncio）10日表示，分析了志願者死亡的資料後，評估沒有必要暫停測試，但仍需由獨立的國際安全委員會就志願者死亡問題提出意見。

巴西環球電視台（TV Globo）10日則引述警方報告指出，參加中國疫苗測試的志願者死因是自殺。

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