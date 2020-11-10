前優酷總裁楊偉東涉貪被判7年

前優酷總裁楊偉東2018年末因為「經濟問題」被警方帶走後，近日被杭州法院依「非國家工作人員受賄罪」判處有期徒刑7年。（圖取自阿里巴巴新聞官網阿里足跡）

前優酷總裁楊偉東2018年末因為「經濟問題」被警方帶走後，近日被杭州法院依「非國家工作人員受賄罪」判處有期徒刑7年，併處沒收財產人民幣 200萬元（約30.4萬美元 ）。

根據中國 裁判文書網公布的判決書，楊偉東被控2016至2018年間擔任總裁期間，利用職務便利，收受、索取業務合作單位的賄款共計人民幣855萬餘元（約130萬美元），並為他人謀取利益。

2018年12月4日，阿里巴巴大文娛集團宣布，根據舉報，優酷總裁楊偉東因為「經濟問題」，正在配合警方調查，並強調集團對貪腐問題絕不手軟。

判決書顯示，楊偉東多次以借款為名，向業務合作單位索取金錢、服務，其中有3筆超過人民幣200萬元，但這些借款均未簽訂契約，也沒有約定借款期限與利息。截至案發，楊偉東也未將借款歸還，收受的錢大部分流向了他的季姓女友。

判決書並顯示，季姓女友曾出庭作證，交代了金錢流向。

今年47歲的楊偉東，2009年即出任諾基亞（Nokia）大中國區市場營銷總監。2013年3月加入優酷土豆，先後擔任副總裁、總裁。

2016年，優酷土豆被阿里巴巴收購後，楊偉東一路受到重用，曾被視為中國網路業呼風喚雨的青年才俊之一。