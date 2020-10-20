中製疫苗「最後1公里」 中：10國6萬人接種 無嚴重反應

北京的製藥企業北京科興生物技術有限公司說，北京市已有一萬多人接種了該公司的新冠肺炎候選疫苗。(歐新社)

中國 國產疫苗 研製各界關注，科技部社會發展科技司副司長田保國表示，當前中國疫苗研發已有五條路線的13個疫苗進入臨床，四個進入III期臨床的疫苗已接種約六萬名受試者，未收到嚴重不良反應報告。更稱目前已有幾十個國家向中國疫苗企業提出需求。

香港文匯報報導，國務院 聯防聯控機制昨天舉行發布會，介紹中國新冠疫苗最新進展，田保國作上述表示。

據報導，國藥集團董事長劉敬楨表示，該集團研製的兩款滅活疫苗已在十個國家開展III期臨床，總接種者將達六萬餘人。「當前新冠滅活疫苗正在全力衝刺階段，研發是萬里長征還剩最後一公里，在III期臨床試驗取得安全性和保護力數據以後，疫苗經審評獲批就可以上市」。

劉敬楨還說，國藥新冠疫苗明年產能將達到十億劑以上，能夠保證安全充足的疫苗供應。

報導指出，與國藥兩款進入III期臨床及緊急使用的滅活疫苗進度基本相同，北京科興中維的滅活疫苗亦在海外多國展開試驗。科興中維總經理高強透露，其產能約為每年三億劑。這就意味著，中國僅新冠滅活疫苗一類，明年的年產能就可達13億劑以上。

此外，外交部國際司二級巡視員趙星表示，中國已加入「新冠肺炎疫苗實施計畫」，在疫苗研發完成並投入使用後，將作為全球公共產品優先向發展中國家提供。未來，將支持中國疫苗企業參加到實施計畫中，同實施計畫的發起方一起向發展中國家提供疫苗。

至於外界關注的中國新冠疫苗定價問題，傳聞中價格從千元（人民幣，下同）兩支，到300元一支不等。國家衞生健康委科技發展中心主任鄭忠偉表示，這些報導大多是不實的。中國新冠疫苗首先具有公共產品屬性，是以成本作為定價基礎，定價「一定是在大眾可接受的範圍內」。

他也表示，中國向全球提供疫苗時，一定會給出一個公平合理的價格，而且對不發達國家或者說一些發展中國家，中國還可以通過援助等方式，來實現這些國家新冠疫苗的可及性和可擔負性。

針對疫苗何時上市，報導引述國家藥監局藥審中心首席審評員王濤表示，一旦臨床試驗能夠獲取足夠的臨床研究數據，證明疫苗有足夠的保護效力，且具備可接受的安全性基礎、以及穩定的商業化規模生產質量時，申請人就可以提交疫苗的上市申請。國家藥監局將依法依規，特事特辦，在第一時間完成疫苗的技術審評，保障安全有效、質量可控的疫苗盡快上市。