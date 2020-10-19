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疫情下 香港人別開生面的「在港台灣行」

香港特派員李春/香港報導
台灣藝術家指導香港人透過紙藝、木器和古法製顏料成畫等DIY，別開生面的在香港旅行台灣 。（光華新聞中心供圖）
台灣藝術家指導香港人透過紙藝、木器和古法製顏料成畫等DIY，別開生面的在香港旅行台灣 。（光華新聞中心供圖）

台灣香港人來說是最熱門的旅行目的地，但今天香港人搭飛機的唯一節目，是升空繞香港一圈又下飛機了。但還是有有心人在香港中環辦起台灣市集，帶給香港人「最想念的台灣味」。

香港光華新聞文化中心與「trip Taiwan去台灣」聯手，合辦「台灣味職人文化學堂」，19日下午開幕，在香港中環PMQ元創方，以「我最想念的台灣味」為主題，搭建一個台灣味的市集。

消息傳出，這次活動的16場DIY工作坊，在開放3小時內全數報名額滿。首場參加活動的香港人，可以看到精選的30種台灣小食，再搭配上熱鬧的文青生活雜貨「Taiwan Way台灣味市集POP-UP STORE」，還有展示原住民服飾紙藝的手心象工作室、台灣大地原色展作品的展覽等，供人參觀展覽和參加DIY體驗。

光華新聞文化中心代理主任盧筱萱說，台灣有許多美好的傳統工藝，背後承載深厚的文化故事與值得尊敬的職人精神，透過「台灣味職人文化學堂」，能看到老師傅與新世代的年輕人密切合作，為傳統文化找到嶄新的出路，相信這樣的經驗對香港甚至是世界都深具啟發。

「trip Taiwan去台灣」創辦人易欣齊說，香港人很喜歡去台灣旅行，今年雖然受到疫情限制，但特別拍了四組職人老師的故事影片，希望能藉由網路的力量讓更多人認識台灣職人的動人故事，也希望能透過展覽、線上交流、DIY手作體驗，讓大家在香港來一場台灣風味的輕旅行。

台灣 香港 疫情

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