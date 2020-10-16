印度電視台專訪台外長 中國批：公然挑釁一個中國原則

印度電視台「今日印度」15日視訊專訪台外交部長吳釗燮，引發中國不滿。（取材自外交部網站）

印度 電視台「今日印度」（India Today）15日視訊專訪台外交部長吳釗燮，引發中國 不滿。中國駐印度使館發言人嵇蓉16日對此發表「嚴正聲明」，批評這是為吳釗燮台獨言論張目，公然挑釁一個中國原則底線。

根據外交部的資料，吳釗燮受訪時感謝日前印度媒體及民眾無懼中國干預刊登台國慶廣告，展現對台灣 的強烈支持。吳釗燮表示，台印兩國理念相近，期盼與印度重組新的全球供應鏈，擴大台商對印度的投資布局，互利共榮。

在25分鐘的專訪中，吳釗燮還闡述台印雙邊關係、兩國合作領域、台灣爭取參與國際組織、南海議題、四方安全對話等議題。

對於美、日、澳、印四國組成的「四方安全對話」（QUAD），吳釗燮稱，樂見四國共同因應印太區域的挑戰所作的努力，並說明台灣有高度意願與理念相近國家共同維護自由、開放的印太區域。

在這段專訪播出後，嵇蓉立即做出回應表示，所有與中國建交的國家都應堅定履行堅持一個中國原則的承諾，這也是印度政府的官方立場。

嵇蓉指出，「近一個時期以來，民進黨當局挾洋自重，加緊與外部反華勢力勾連，頻頻製造事端，大搞台獨分裂活動，嚴重損害台灣人民福祉，嚴重危害兩岸和平和台海局勢穩定，嚴重危害國家主權、安全和發展利益。」

嵇蓉最後還表示，中國敦促印度有關媒體在涉及中國主權和領土完整等重大核心利益的問題上秉持正確立場，恪守一個中國原則，不為台獨勢力提供發聲平台，避免發出錯誤信號。

據外交部介紹，「今日印度」新聞台包含英語及印度語新聞頻道及新聞網站，收視觀眾高達2.8億，極具影響力。