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戳來戳去找不到靜脈...田州死囚痛苦哀號 注射毒針喊卡

編譯廖振堯／即時報導
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田納西州死囚卡拉瑟斯(Tony Carruthers)原定於本月21日處決，然而...
田納西州死囚卡拉瑟斯(Tony Carruthers)原定於本月21日處決，然而當行刑人員卻找不到他的靜脈、無法插入靜脈注射軟管，拖了超過一小時後放棄執行。(美聯社)

57歲的托尼·卡拉瑟斯(Tony Carruthers)1994年因綁架並謀殺三人而被判死刑，定於本月21日執行，然而當天田納西州行刑人員卻找不到他的靜脈、無法插入靜脈注射軟管，拖了超過一小時後放棄執行，州長李伊(Bill Lee)隨後宣布，該州至少一年內不會再嘗試執行死刑。

美聯社報導，田納西州懲教廳(Tennessee Department of Correction)聲明表示，醫療人員很快就完成了主要靜脈注射線，但州政府死刑執行程序要求還須準備一條備用靜脈，但醫療人員找不到合適的靜脈；建立中央靜脈導管的嘗試也宣告失敗，因此官員取消執行這次死刑。

代表卡拉瑟斯的美國公民自由聯盟(ACLU)律師德利貝拉托(Maria DeLiberato)表示過程中她看到卡拉瑟斯痛苦地呻吟，令人毛骨悚然。她說醫療人員在卡拉瑟斯右臂建立靜脈注射線後，又嘗試他的另一隻手臂、左手、左腳，之後才試圖放入中央靜脈導管，但當醫師開始將針頭推入時，卡拉瑟斯痛苦呻吟，她看到兩到三處穿刺傷口，「他流了很多血。」由於無法建立中央靜脈導管，醫療團隊最後改使用右肩靜脈，但就在此時，典獄長接到電話並宣布取消執行。

田納西州先前爆出未正確檢測注射死刑藥物的純度與效力後，該州曾暫停執行死刑三年，並於去年重新恢復執行，上一次執行是去年12月。後來的一項獨立調查發現，自2018年以來在該州被處決的七名囚犯，其死刑藥物皆未經過全面檢測。州檢察總長辦公室也在法庭上承認，兩名負責監督田州注射死刑藥物的重要官員，曾在宣誓後做偽證，聲稱官員有依規定檢測這些化學藥劑。

根據死刑資訊中心(Death Penalty Information Center)統計，自2009年以來另有六名囚犯在阿拉巴馬州、愛達荷州、俄亥俄州因建立靜脈注射管困難而中止死刑執行。2024年愛達荷州醫療團隊曾八度嘗試為美國服刑時間最長的死囚之一克里奇(Thomas Creech)插入注射管線，最終皆宣告失敗，之後愛州州長李睿德(Brad Little)簽署法案，將該州執行死刑的主要方式改為槍決。

田納西州 死刑

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