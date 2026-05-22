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前賓州州大華生涉入侵校警系統 保釋金200萬

記者高雲兒╱紐約即時報導
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一名曾就讀賓州州立大學(Penn State)的華人學生，被控非法使用電腦，並涉...
一名曾就讀賓州州立大學(Penn State)的華人學生，被控非法使用電腦，並涉嫌未經授權進入校警系統、更改資料。(美聯社)

一名曾就讀賓州州立大學(Penn State)的華人學生，被控非法使用電腦，並涉嫌未經授權進入校警系統、更改資料。根據周四提交的刑事起訴文件，涉案男子吳作瑜(Zuoyu Wu，音譯)曾任賓州州立大學警察與公共安全部門(University Police and Public Safety，UPPS)的學生輔助警員，目前被羈押於中心郡拘押中心(Centre County Correctional Facility)，保釋金被定為200萬元。

賓州州立大學警察與公共安全部門負責校園警務、公共安全、緊急通訊與相關調度工作。根據警方提交給法院的案情宣誓書，該部門於2025年7月開始對吳作瑜展開刑事調查，起因是有人舉報他涉及公共安全通訊及無線電程式設定方面的可疑活動。

文件指出，吳作瑜曾對該部門使用的摩托羅拉(Motorola)無線電系統表現出興趣，並要求協助設定相關設備。案情宣誓書稱，由於吳昨瑜曾受雇於摩托羅拉，旁人曾多次看到他操作或協助設定相關無線電系統。他還曾聲稱自己取得「摩托羅拉工程師」認證，但文件稱，目前尚未有資料能證實該說法。

案情宣誓書還稱，有人目擊吳作瑜在校警與公共安全部門的調度辦公室內使用電腦程式。相關系統據稱包含個人身分資訊、車輛登記資料及犯罪紀錄等敏感內容。文件指出，這些系統僅限授權人員使用，學生輔助警員並無權限進入。

吳作瑜目前面臨非法使用電腦，以及非法入侵電腦並更改資料等指控。地區法官拉赫曼(Steven F. Lachman)將其保釋金定為200萬元。截至目前，相關內容仍屬警方與檢方指控，案件仍待法院進一步審理。

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