非裔、西語裔學生禁跨區就讀 麻州被控種族隔離

麻州一所小學上課情形。(路透)

麻州 多個學生與社區團體21日向蘇福克郡(Suffolk County)州法院提起訴訟，指控州政府以學生居住地畫分就讀學校的制度，形同延續住宅種族隔離，讓非裔 與西語裔學生集中在貧困且資源不足的學區，違反州憲法的平等教育權，也成為透過司法途徑解決種族隔離和教育經費分配不均問題的最新例證。

美聯社報導，這起訴訟由九名學生及四個社區組織共同提出，涵蓋春田(Springfield)、霍利約克(Holyoke)、波士頓 、勞倫斯(Lawrence)、布羅克頓(Brockton)、林恩(Lynn)及伍斯特(Worcester)等七個學區。

原告指出，這些地區多數為非裔與西語裔居民聚集區，鄰近則是富裕白人社區學子的學區，但依現行制度，學生幾乎無法跨區就學。

麻州2024年州諮詢委員會報告指出，全州約63%的學校屬於「隔離」或「重度隔離」狀態，而有色人種學生高度集中的學校，在畢業率、大學錄取率等學術成果方面，普遍落後白人學生較多的學校。

提告的「民權律師團體」(Lawyers for Civil Rights)資深律師吉利安‧倫森(Jillian Lenson)表示，造成學生學術表現差距的關鍵並非能力，而是該州數十年來延續的學校條件不公。

參與訴訟的「布朗的承諾」(Brown's Promise)組織法律顧問瓊斯‧赫伯特(Jones Herbert)指出，這宗訴訟的目的並非強制學區整併或大規模調動學生，而是要求州政府擴大已有實證支持的教育機會，如區域特色學校與跨區就學計畫，並增加弱勢學校的資源。

赫伯特表示，非裔與西語裔學生長期被排除在這些機會之外，實屬違憲。

原告批評，麻州目前雖然有地區職業學校及自願跨區轉學制度，但申請與退出程序複雜，加上計畫規模有限，真正能跨區就學的學生人數極少，未能有效改善教育不平等。

麻州中小學教育廳回應表示，州政府並無權更改地方學區畫定，也不能強制其他學區接收外地學生，但強調州府持續投入資源縮小教育差距。

此案反映近年在各州興起的新一波教育平權訴訟潮，聯邦最高法院裁決已大幅限制學區推動種族政策，各州民權團體改以州憲法的平等保障條款為依據，挑戰現行學區制度；新澤西州與明尼蘇達州也有類似訴訟，裁決結果尚未出爐。

羅格斯大學法學榮譽教授威廉斯(Robert Williams)表示，當學區畫界與居民族群分布高度重疊，加上法律要求學生就近入學時，就會形成制度性的種族隔離。