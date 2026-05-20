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司機緊張露饀 42名偷渡客藏92.5℉大卡車內

記者胡玉立／即時報導
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邊境巡邏人員16日深夜在德州南部薩里塔檢查哨，發現一輛貨櫃卡車藏匿42名非法移民...
邊境巡邏人員16日深夜在德州南部薩里塔檢查哨，發現一輛貨櫃卡車藏匿42名非法移民，企圖闖關。示意圖。(路透)

德州南區檢察官辦公室宣布，邊境巡邏人員16日深夜在德州南部薩里塔（Sarita）檢查哨，發現一輛貨櫃卡車藏匿42名非法移民，企圖闖關；這些移民當時被反鎖在溫度高達華氏92.5度的貨櫃拖車內，衛生條件和處境相當惡劣。

執法當局10日才在德州南部邊境城市拉雷多（Laredo）一節火車車廂內，發現六名移民中暑死亡。

法庭紀錄顯示，卡車司機經過檢查站時神色緊張，加上警犬示警，邊境巡邏官員進行二度檢查，於卡車駕駛座睡舖及後方貨櫃內發現大批非法移民。其中4人躲在卡車駕駛室臥舖上下方，另38人被鎖在貨櫃拖車內，車門緊閉並貼有封條；儘管當時已過晚上11點，貨櫃內溫度仍高達92.5度。官員之後在貨櫃裡發現水瓶、垃圾、一個墊子和一個尿桶。

法庭紀錄顯示，現年43歲、來自奧克拉荷馬州的卡車司機納薩裡奧-雷耶斯（Juan Nasario-Reyes）一路從麥卡倫（ McAllen）開往阿馬里洛（Amarillo）；另有一名駕駛皮卡的「偵察員」在前方帶路。

納薩裡奧-雷耶斯向執法人員聲稱他獨自駕駛2005年白色Volvo商用卡車，準備去阿馬裡洛，並稱後方貨櫃是空的。他在答話時神情緊張，卡車前方的福特F-150皮卡司機則表明他們都要去阿馬里洛，加上警犬對卡車駕駛座後方臥舖區發出警訊，卡車將42名移民當成「貨物」非法夾帶一事，當場被拆穿。

這42名移民來自九個不同國家，墨西哥、薩爾瓦多、宏都拉斯、瓜地馬拉、厄瓜多、秘魯、哥倫比亞、古巴和巴西。其中13人面臨非法入境指控，其餘移民預計將被遣返。

其中一名宏都拉斯婦女告訴調查人員，她等了好幾天才進入美國；之前她先和600名移民被關在墨西哥一處藏匿點，然後乘筏渡過格蘭德河（Rio Grande），再被帶到加油站，進入停在那裡的一輛拖車。卡車在加油站停留約八小時，開始向北駛去。

德州 非法移民

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