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密州21歲女學生從小愛焊接 代表美國角逐世界技能大賽

記者胡玉立／即時報導
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在社區學院就讀的史波西托將成為第一位代表美國前往中國參加9月世界焊接競賽的女性參...
在社區學院就讀的史波西托將成為第一位代表美國前往中國參加9月世界焊接競賽的女性參賽者。(美聯社)

現年21歲、在密西根州沃什特瑙社區學院(Washtenaw Community College)就讀的學生史波西托(Mikala Sposito)，即將成為第一位代表美國前往中國上海參加9月世界技能大賽(WorldSkills Competition)焊接項目競賽的女性參賽者。

世界技能大賽有「技能產業奧運」美稱，旨在選拔全球各種技能領域頂尖人才，範圍涵蓋建築、資訊科技、製造和機器人等；焊接(welding)也是其一。

來自密西根州德克斯特(Dexter)的史波西托告訴美聯社，她10歲就愛上焊接技術，也「一直想成為第一個做某件事的女性先鋒」。

今年稍早，史波西托在阿拉巴馬州亨茨維爾(Huntsville)舉行的美國焊接選拔賽(USA Weld Trials)中獲勝，贏得許多人夢寐以求的世界技能大賽參賽資格；將在嚴格時間限制和國際標準下，接受焊接技術操作和工藝水平評估。

史波西托說：「焊接講求精細準確，不需要什麼蠻力；我不覺得這跟性別有什麼關係。」但她也清楚意識到，女性很少在這方面出類拔萃，「成為第一個參加世界大賽的女性，感覺很酷。」她期待與世界頂尖高手切磋技藝，也很高興自己可以「激勵許多在技能領域中掙扎的女性」。

史波西托是沃什特瑙社區學院歷來第六位獲得世界技能大賽參賽資格的學生；這所學校培育的世界技能大賽焊接專業畢業生人數，超過美國任何一所院校。

史波西托的指導老師帕茲科夫斯基(Alex Pazkowski)曾在2013年獲得世界焊接大賽亞軍，他陪同史波西托至阿拉巴馬州參加美國選拔賽；9月世界技能大賽舉行前，他將指導史波西托參加在加拿大、澳洲等地舉行的一系列比賽。

帕茲科夫斯基指出，史波西托每周在沃什特瑙社區學院練習焊接長達80小時，未來的路「艱辛漫長」，但「如果你成功了，各種機會之門將為你而開。」

史波西托說：她的近期目標是在底特律的韋恩州立大學(Wayne State University)取得焊接工程學士學位；希望有朝一日可以在沃什特瑙社區學院任教。

奧運 阿拉巴馬州 密西根州

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