我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰說川普沒邀他訪中國？記者直擊黃仁勳登上空軍一號

坎城影展／鞏俐中文喊「開幕」掀開潮 同台女星珍芳達

德州華人偽裝合法托兒機構 H-1B簽證1份賣2萬

記者胡玉立／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
德州檢察長派克斯頓(圖)控告華人在德州經營的公司Golden Qi Holdin...
德州檢察長派克斯頓(圖)控告華人在德州經營的公司Golden Qi Holdings LLC，涉嫌宣傳實際上並不存在的托兒機構，以每份2萬元價格販售H-1B簽證。(美聯社)

德州檢察長派克斯頓(Ken Paxton)12日宣布，中國公民姚遠(Yuan Yao，音譯)在德州經營的公司Golden Qi Holdings LLC，因涉嫌經營網站、打廣告宣傳實際上並不存在的托兒機構，以每份2萬元價格販售H-1B簽證、為外國勞工提供擔保，已被提起訴訟；姚遠也被列為被告。

派克斯頓發布新聞指出，「任何企圖詐騙H-1B簽證項目者，應視此案為警訊。我將致力確保H-1B簽證項目服務於美國公民利益，而非中國公民利益；所有濫用該項目者，都將受到法律嚴懲。」

派克斯頓辦公室指出，姚遠是中國公民，他擁有並管理包括Golden Qi公司在內的多家德州公司。Golden Qi公司涉嫌經營網站，將公司包裝成合法托兒機構，但廣告宣傳的服務並不存在。宣傳的機構包括艾倫托嬰中心(Allen Infant Care Center)和據稱是自閉症治療機構的DFW ABA Center。

派克斯頓辦公室提到，Blaze Media記者岡薩雷斯(Sara Gonzales)最近走訪其中一家登記在案機構，並未發現任何正常運作跡象。

據印度時報(Times of India)報導，岡薩雷斯指控這些機構提交50多份勞工情況申請書(LCA)，贊助至少37名H-1B簽證持有者；這些簽證持有者從事的職務包括市場研究分析師和供應鏈分析師等，似乎都與托兒工作無關。岡薩雷斯與姚遠對質時，對方只說：「我只能告訴你，一切都是合法的。」

岡薩雷斯的報導提到，有舉報人指稱姚遠「販售簽證」，外國工人為獲得贊助，支付高達2萬元費用。同一舉報人並聲稱，姚遠的父親與中國政府有關聯，為其提供資金支持。

德州訴訟指控這些機構曾取得聯邦薪資保護計畫(Paycheck Protection Programme，PPP)逾10萬元貸款，後來貸款已被免除，資金卻未用來運作托兒所。檢方表示，其中有些公司列出的地址是閒置空間或由多家實體共用。

與此同時，派克斯頓辦公室正繼續調查北德州涉嫌H-1B簽證詐欺案。當局指稱，有些公司可能經營所謂「幽靈」公司，為外國工人擔保簽證。

簽證 美國公民 德州

上一則

川習會前夕 學者稱台灣憂心被美中「拿來交換」有道理

延伸閱讀

30企業濫用H-1B 德州擴大打擊幽靈公司

30企業濫用H-1B 德州擴大打擊幽靈公司
控助生育旅遊 德州告休士頓華人月子中心

控助生育旅遊 德州告休士頓華人月子中心

德州檢察長狀告Netflix 控非法追蹤用戶數據致成癮

德州檢察長狀告Netflix 控非法追蹤用戶數據致成癮
共和黨國會議員推法案 凍結H-1B核發3年

共和黨國會議員推法案 凍結H-1B核發3年

熱門新聞

趙傑森(左)、強森(右)上周遭槍擊雙死。(庫克郡遏制犯罪組織)

芝街頭爆致命槍擊 亞裔Uber司機與高中生慘死車內

2026-05-11 09:50
芝市中心有許多公寓大樓出租。(特派員黃惠玲／攝影)

慘賠4萬 芝職業租霸一招法律漏洞掏空房東

2026-05-12 09:38
開刀示意圖。(圖/AI生成)

醫生手術「摘錯病人器官」致死理由荒謬 還騙家屬是病變

2026-05-09 22:40
羅格斯大學(Rutgers University)華裔助理教授陳顯昀。(羅格斯大學醫學院官網)

模範少數代價 隱忍與絕望為華裔長者失智隱形殺手

2026-05-11 09:31
密西西比州活動屋園區Gene's Mobile Home Supply許多房子，被龍捲風夷為平地。（美聯社）

龍捲風襲密西西比毀500屋17傷 她全家連嬰兒全被甩到屋外

2026-05-07 19:48
美國經濟自由計畫(AELP)的最新報告指出，亞特蘭大由上市公司擁有的獨棟出租房數量位居全美之冠。(美聯社)

先建後租成趨勢 這城市建商「獨棟出租房」全美最多

2026-05-11 08:59

超人氣

更多 >
不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」

不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」
曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出

曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出
外食太貴美國人改在家吃 好市多成大贏家

外食太貴美國人改在家吃 好市多成大贏家
近朱者赤…改變不了中國的美國 改變了自己

近朱者赤…改變不了中國的美國 改變了自己
歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關

歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關