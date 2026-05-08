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俄州非裔男6年前探祖母遭警6彈射殺 過失殺人罪成

編譯尤寶琪／即時報導
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非裔男子小凱西·古德森(左)2020年12月去祖母家送餐的時候，遭白人警員傑森·...
非裔男子小凱西·古德森(左)2020年12月去祖母家送餐的時候，遭白人警員傑森·米德(右)從背後連開六槍射殺。米德於7日被判重大過失殺人罪名成立。(美聯社)

俄亥俄州富蘭克林郡(Franklin)前任警員傑森·米德(Jason Meade)由於2020年12月從背後連開六槍射殺非裔男子小凱西·古德森(Casey Goodson Jr.)，於7日被判重大過失殺人(reckless homicide)罪成。

陪審團成員表示，無法就更嚴重的謀殺(murder)罪名達成一致意見。

當時年僅23歲的古德森正要送三明治到哥倫布市(Columbus)的祖母家，遭白人警員米德背部連開五槍、側身一槍。米德辯稱他的行為是正當的，因為他看到這名男子持槍站在一棟房屋門前，並轉身面向他；但其他證人均表示未看到古德森持槍，也沒有任何監視器錄影記錄下槍擊過程。

這是米德第二次因本案以謀殺罪受審；這位前執法人員兩年前第一次因謀殺罪名受審時，因陪審團無法達成一致意見而宣告審判無效；米德這次被定罪，是自2020年佛洛伊德(George Floyd)在明尼蘇達遭槍殺引爆全國抗議以來，第二位因殺害非裔而被定罪的白人警察。

古德森的母親塔馬拉·佩恩(Tamala Payne)表示，有罪判決讓她家人感到釋懷；她此前曾告訴哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)，她相信她的兒子是「被冷血謀殺」。

「我既高興又難過，我的心情五味雜陳，」佩恩告訴當地電視台WBNS，看到米德「被判有罪，仍然讓我感到非常欣慰。」

在第一次審判中，米德作證說，他和古德森駕車擦肩而過時，古德森曾向他揮舞槍枝，之後他便追了上去；而根據古德森的家人和檢方，古德森遇害時，一手拿著一袋賽百味(Subway)三明治，另一手則是拿著鑰匙，正戴著耳機聽音樂。

米德在第二次審判中並沒有出庭作證。

檢方指出，古德森有合法持槍執照，當時他的手槍並不在手中，而是收在他腰帶下的簡易槍套裡；鑑識結果顯示槍機保險仍處於鎖定狀態。

現年47歲的米德於2021年從富蘭克林郡警長辦公室退休，同時還是一名浸信會牧師。

俄亥俄州 非裔 槍擊

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