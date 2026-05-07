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龍捲風襲密西西比毀500屋 她全家連嬰兒全被甩到屋外

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龍捲風襲密西西比毀500屋17傷 她全家連嬰兒全被甩到屋外

編譯周芳苑／即時報導
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密西西比州活動屋園區Gene's Mobile Home Supply許多房子，...
密西西比州活動屋園區Gene's Mobile Home Supply許多房子，被龍捲風夷為平地。（美聯社）

密西西比州當局7日表示，至少三場龍捲風6日晚間肆虐好幾個郡，約500戶民宅受損、至少17人受傷，許多樹木被連根拔起。

密西西比州緊急事務管理局(Mississippi Emergency Management Agency)發言人西蒙斯(Scott Simmons)說，龍捲風6日晚間席捲西南部，所幸無死亡報告；12名傷者從災情最嚴重的博格奇托(Bogue Chitto)鎮一個活動屋園區被送往醫院，該小鎮位於州府所在的林肯郡(Lincoln County)以南，相距約一小時車程。

活動屋園區Gene's Mobile Home Supply內20多棟房屋多被夷為平地，剩下一堆碎木板和扭曲金屬；7日上午天候陰沉，許多人在廢墟中翻找物品。

受災的米勒(Krystal Miller)和包括年僅四周大嬰兒在內的另外六人，災難發生時抓起一本聖經，躲進家裡走廊，房子被龍捲風吹起在空中翻滾，所有人被甩出去；災後，她找不到聖經了。

米勒說，她的小兒子在醫院留院觀察，另一孩子臉部受傷。

氣象學者蘭姆(Daniel Lamb)說，目前知道至少發生三場龍捲風。同一風暴在富蘭克林郡(Franklin)、林肯郡(Lincoln)和勞倫斯郡(Lawrence)引發至少兩場龍捲風，另一龍捲風可能從拉馬爾郡(Lamar)一直延伸到福雷斯特郡(Forest County)；這些是抵達現場前透過雷達確認的，實際龍捲風可能更多。

密西西比州州長瑞維斯(Tate Reeves)在網路上貼文說，州緊急事務管理局正在協調救援工作。

林肯郡許多路段仍封閉，救援人員還在工作，官員呼籲大家不要外出。瑞維斯說，目前有一志願救援隊正運送一個可容納50人的臨時避難艙、一台高功率發電機和10卡板(pallets)物資到該郡；當地至少有200戶房屋受損。

密西西比州比緊急事務管理局稱，東南部的拉馬爾郡約275戶房屋受損；勞倫斯郡有10至12戶房屋受損。

氣象局預報將有更多風暴來襲，阿拉巴馬、喬治亞和佛羅里達州部分地區可能出現龍捲風，卡羅萊納和德州部分地區也可能有強烈風暴。

龍捲風 密西西比州

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