「選擇美國投資高峰會」 台灣機器人產業分團到訪密西根州

參加「2026選擇美國投資高峰會」的台灣機器人分團，1日先行參觀底特律市原中央車站郵政物流中心改建的Newlab。（中央社／駐芝加哥辦事處提供）

台灣參加「選擇美國投資高峰會」的機器人分團，近期到訪密西根州 ，一行人前往底特律與奧克蘭郡等美國產業重鎮，瞭解當地供應鏈經驗，尋求台灣與密州的合作機會。

2026選擇美國投資高峰會（2026 SelectUSA Investment Summit）將於5月3日至6日，在大華府地區的馬里蘭州 國家港灣（National Harbor）舉行，來自台灣的「選擇美國機器人分團」（SelectUSA Robotics）4月30日至5月1日到訪密西根州。

由15家台廠組成的機器人分團4月30日舉行餐會，底特律副市長懷特（Brian White）、密西根州經發廳長麥塞（Quentin Messer）、州眾議員卡特（Brenda Carter）、布魯克（William Bruck）及麥法爾（Mike McFall）與會，共同表達對台灣與密州機器人技術合作及投資設廠規劃的期許，希望結合密州人才、能源優勢及台灣技術、產業經驗，共同打造供應鏈。

訪團在同日參訪機器人公司發那科（FANUC）與密西根大學等，促進雙邊產學合作。

訪團成員及駐芝加哥辦事處長類延峰等，1日參觀底特律市由原中央車站郵政物流中心改建的Newlab孵化器，探索新創產業在密州的投資機會，一行人並到訪密州第一大郡奧克蘭郡（Oakland County）。

奧克蘭郡產能占密西根州GDP的20%，郡長柯爾特（David Coulter）及團隊成員強調，奧克蘭郡是密州高科技產業中心，超過4000家外資廠商聚集，包括汽車、自動化及機器人等產業，期間介紹當地的「自動化走廊」計畫，希望台灣業者參與。

訪團由新漢公司董事長林茂昌領銜，包括聯電、鴻海等業者先後參訪匹茲堡及底特律、奧克蘭等美國產業重鎮，之後將轉往華府，與其他台灣團隊共同出席選擇美國投資高峰會。