控助生育旅遊 德州告休士頓華人月子中心

德州對休士頓「德愛月子護理中心」涉嫌「生育旅遊」提告。(截自法庭文件)

德州 共和黨籍檢察長派克斯頓(Ken Paxton)4月30日指控休士頓 地區一家月子中心，非法幫助中國公民為其子女取得美國公民 身分。

根據這起在本德堡郡(Fort Bend County)提出的訴訟，派克斯頓聲稱，「德愛月子護理中心」(De’ai Postpartum Care Center)涉嫌幫助準媽媽取得旅遊簽證以前來美國生產，藉此為子女取得「出生公民權」(birthright citizenship)，進行「生育旅遊」(birth tourism)近20年。

派克斯頓在聲明中表示：「美國是屬於美國人的，而不是屬於那些試圖鑽漏洞騙取公民身分的外國人。該中心的計畫不僅助長了對德州的入侵，還涉及包庇和協助違反移民法的行為。『出生公民權』是一個威脅國家安全的騙局，我將竭盡全力阻止像『出生旅遊』這樣的非法騙局。」

派克斯頓指出，該公司自2008年以來就一直在本德堡郡的一處住宅內，經營全方位豪華生育旅遊業務，且該業務目前已經擴展至四處住宅中。

根據派克斯頓，業者透過公司網站、社群媒體、微信(WeChat)以及一個專門討論赴美生育旅遊的線上論壇，來推銷其服務。根據報導，該公司在網站與社群媒體平台上大肆廣告，已成功幫助中國公民在美國產下超過1000名寶寶。

派克斯頓在訴訟書中寫到：「旅遊簽證不能用於此目的。這是一種非法詐騙，不僅欺騙了政府，還違反了德州法律。」

這位檢察長指控該中心違反了「德州詐欺性商業行為法」(Texas Deceptive Trade Practices Act)，且指控該中心篡改政府記錄、非法隱瞞和窩藏中國公民，以及一項關於串謀犯罪活動的公共妨害罪行，並說該公司的經營者非常清楚其業務的非法性。

川普政府自2020年1月以來，就明確禁止以生育為目的前往美國旅行，並試圖撤銷出生公民權，這場爭議現在已交由最高法院裁決。

德州對休士頓「德愛月子護理中心」涉嫌「生育旅遊」提告。(截自法庭文件)