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德州小飛機墜毀5人全罹難 居民聞巨響：以為後牆著火

編譯盧炯燊／即時報導
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4月30日夜間德州溫伯利市發生一起小型飛機墜毀於樹林內，機上五人全部罹難。(美聯...
4月30日夜間德州溫伯利市發生一起小型飛機墜毀於樹林內，機上五人全部罹難。(美聯社)

德州首府奧斯汀(Austin)西南部溫伯利市(Wimberley) 4月30日夜間發生小型飛機墜毀事故，機上五人全部罹難。

美聯社報導，失事的是一架塞斯納(Cessna) 421C型雙引擎七人座飛機，30日夜間11時25分，在奧斯汀西南約40哩的溫伯利市墜入樹林。德州公共安全廳證實，機師及四名乘客全部當場死亡。

當局尚未公布罹難者姓名，但德州阿馬里洛匹克球俱樂部(Amarillo Pickleball Club)指出，四名死者者均為該俱樂部會員，當時搭機前往參加比賽。

根據飛行紀錄，該架小型飛機從德州阿馬里洛市(Amarillo)起飛，目的地是新布朗費爾斯國家機場(New Braunfels National Airport)。「奧斯汀美國政治家報」(Austin American Statesman)發布的空拍照片顯示，飛機墜落在一個密林丘陵地區，機身完全損毀。

聯邦航空管理局(FAA)已就事件展開調查。國家氣象局說，墜機前不久，新布朗費爾斯地區多雲，曾經出現雷暴。

有消息指，飛機在墜毀前曾出現異常。當地一名居民基思 (Cecil Keith) 向媒體表示，飛機墜毀前幾分鐘曾飛越他家上空，他聽到類似引擎回火(engine backfiring)的「砰、砰、砰」聲音，「肯定有什麼地方不對勁」。

另一名居民羅爾(Stacey Rohr)向當地電視台KEYE描述，她當時在床上，聽到一聲巨響，「感覺一切都在震動」，又說「飛機墜毀地點離我家太近了，感覺就像後牆著火了一樣。」

至於阿馬里洛匹克球俱樂部的主席戴爾(Dan Dyer)說，他跟四名罹難會員熟稔，曾多次一起比賽，對他們遇難感到難過。

他又說，除了失事的飛機外，當時還有一架飛機接載其他運動員到新布朗費爾斯國家機場準備參賽，他們都安全抵埗。

根據航管塔台錄音，另一架飛機的機師表示，他與失事飛機正一同飛往目的地，然而一直沒聽到對方的消息。

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