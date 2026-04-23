前北卡警員揚言在紐奧良爵士樂節濫殺非裔 警方佛州逮人
一名男子涉嫌計畫在路易斯安那州紐奧良大型節慶活動大開殺戒、而且目標針對非裔民眾，於22日晚間在佛羅里達州德斯汀（Destin）一家旅館被捕。逮捕過程順利，警方在旅館房間查扣了一把手槍和大約200發子彈。警方表示，嫌犯吉勒姆（Christopher Gillum）曾在北卡羅來納州教堂山（Chapel Hill）擔任警員。
這場逮捕行動跨越數州和不同執法單位轄區。
當局並未透露該大型節慶名稱，但紐奧爾良爵士與傳統音樂節（New Orleans Jazz & Heritage Festival；人稱Jazz Fest）在23日登場，將持續至5月3日。去年該音樂節吸引約46萬人參加。
佛州奧卡盧薩郡（Okaloosa County）警長辦公室23日在網路發布一張吉勒姆被戴上手銬押上警車的照片，並指出該局接獲聯邦當局告知，吉勒姆「準備從佛州前往路易斯安那州一個大型節慶進行大規模槍擊」；吉勒姆因「恐怖威脅」遭當局通緝；22日被捕後。吉勒姆將被引渡至路易斯安那州受審。
北卡羅來納州阿拉曼斯郡（Alamance County）警長辦公室萊昂斯（Clint Lyons）則表示，吉勒姆的家人21日向警方報案，指稱有自殘歷史的吉勒姆失蹤，且持有槍械，「近期曾威脅要傷害『黑人』」。吉勒姆在北卡警方備妥強制其接受精神治療的文件前，越過了州界。
吉勒姆22日稍早之前曾一度在奧克拉荷馬州奧克拉盧薩郡（Oklaloosa County）被攔下，但因當地警方沒有對吉勒姆「執行強制治療或刑事指控的理由」，他獲准繼續前進。奧州警方報告顯示，吉勒姆告訴員警，他「正要前往紐奧良」。後來，吉勒姆在佛州被發現，相關當局保持密切監視，等路易斯安那州簽發的逮捕令送達後，採取行動將他逮捕。
當局指出，吉勒姆2004年至2019年在教堂山鎮擔任警員，2023年10月獲北卡州奧蘭治郡（Orange County）警長辦公室聘用為拘留所警衛，2024年7月離職。2025年1月13日吉勒姆再次被聘為警察，2025年9月21日辭職。
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