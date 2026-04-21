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維州選區重畫公投通過 民主黨國會有望增加4席

記者顏伶如／即時報導
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維州21日舉行選區重畫公投，考驗民主黨對抗川普總統的能力。(美聯社)
維州21日舉行選區重畫公投，考驗民主黨對抗川普總統的能力。(美聯社)

維吉尼亞州選民21日投票通過一項有助於民主黨增加眾院席次、爭取拿下多數黨地位的國會選區重畫案。維州民主黨提出的州憲修正草案，旨在跳過跨黨派人士組成的選區重畫委員會，允許州議會通過的新版國會選區使用於今年期中選舉。此舉有望為民主黨在聯邦眾院中增加多達四個席位，從而使民主黨在由共和黨率先發起的全國性選區重畫博弈中占上風。

根據美聯社估算，共有300萬維吉尼亞州選民參與了投票，占註冊選民總數的48%；相比之下，去年州長選舉時的投票率為55%。據估算，該提案獲得51.2%的選民贊成，48.8%選民反對，因此提案通過。

維州這項公投必須有簡單多數才能過關，等於考驗民主黨對抗川普總統的能力。川普去年成功促使德州共和黨人完成對共和黨有利的選區重畫之後，開啟各州之間展開一場「傑利蠑螈」(gerrymandering)選區畫分亂象競賽。共和黨估計，憑藉德州、密蘇里州、北卡羅來納州、俄亥俄州國會選區重畫，共和黨在眾院將可增加九個席次。民主黨則認為有機會在加州增加五席，在法院強制實施新選區的猶他州則可增加一席。

加州去年秋天在各州之間首先針對選區重畫舉行公投，維州則是第二個州。

美聯社分析，這次公投考驗維州選民是否願意為了政治利益接受奇形怪狀的選區重畫。就在六年前，維州選民才通過修正案，把選區重畫權限從州議會移出，降低兩黨之間為了選區畫分的政治角力。

目前維州在聯邦眾院有六名民主黨眾議員、五名共和黨眾議員。若以2025年州長選舉結果做為根據，重畫之後的國會選區可望讓民主黨有機會翻轉原本屬於共和黨的四個席次。

不過，即使民主黨提案在21日公投取得勝利，公投結果也不一定就是最終結果。維州高等法院正在審理國會選區重畫是否違法的訴訟案，裁決結果可能讓這次公投結果失去意義。

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