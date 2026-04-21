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餐廳員工突失蹤 ICE抓捕重創新州餐飲業

編譯周芳苑／即時報導
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ICE在新州的抓捕行動，衝擊當地餐飲業人力。(pexels)
ICE在新州的抓捕行動，衝擊當地餐飲業人力。(pexels)

餐飲業長期仰賴多族裔員工，但移民暨海關執法局(ICE)在新澤西州加強掃蕩移民，員工突然失蹤時有所聞，業界處境受連累，比過去更難找到廚房人員、維持正常運作。

聯邦大肆掃蕩無證照移民、拘留人數激增，一位不具名的澤西市(Jersey City)餐廳老闆說，即使有合法公民身份或在美出生，仍感到害怕。

ICE去年逮捕8300多名新州居民，幾乎是2024年三倍；聯邦數據顯示，被拘留者過半已被遣返。今年前三個月在新州逮捕2636人，依此推估，2026年拘留人數將超過去年。

住在米德爾敦(Middletown)的墨西哥裔馬爾克斯(Ruperto Vicens Marquez)與人合夥經營墨西哥餐廳，他說，人們不願去曾被ICE盯上的餐廳工作，店裡人手不足而常忙得焦頭爛額，顧客抱怨服務不周，經營起來備受壓力。

澤西市是新州種族最多元化的城市之一，ICE最近頻頻行動，在開放餐廳工作的員工如履薄冰，加劇工作壓力。

經營餐廳本來就不簡單，耗費體力、微薄利潤以及不斷變化的顧客用餐習慣都帶來挑戰；近來廚房壓力更大，大家的情緒比較緊張，加重經營負擔，充滿情緒波動。

位於蒙特克萊爾(Montclair)的一家餐廳不具名老闆也大吐苦水，店裡兩名工作超過十年的廚師為避免潛在麻煩，自願搬回祖國，他們有孩子，不想和ICE打交道、也不想面對類似被遣返的風險，對整體經營很不利，目前很難找到能做出特色菜餚的優秀廚師。

壽司店Ninja Sushi主廚兼老板安(Philip Anh)是韓裔美國人，已是美國公民，也對ICE在新州日益頻繁的執法活動感到不安，也觀察到人們心生恐懼、越來越少人願意從事廚房工作的類似現象，大家想吃墨西哥捲餅、中國食物、壽司，但不想做相關的廚藝工作。

有些餐廳向所服務的社區尋求支持。位於馬納斯昆(Manasquan)的Blend on Main和The Peach Pit Cafe主廚兼老闆說，許多新澤西居民將ICE掃蕩移民當作政治議題討論，對餐飲業來說則是現實問題。

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