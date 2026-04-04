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路易斯安納州寮國新年活動 汽車衝撞人群 至少15傷

中央社／紐艾比瑞亞4日即時報導
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一輛汽車4日在紐艾比瑞亞一場社區活動附近衝撞人群，造成至少15人受傷，其中部分傷...
一輛汽車4日在紐艾比瑞亞一場社區活動附近衝撞人群，造成至少15人受傷，其中部分傷勢嚴重。（美聯社）

美國路易斯安納州執法官員表示，一輛汽車4日在紐艾比瑞亞（New Iberia）一場社區活動附近衝撞人群，造成至少15人受傷，其中部分傷勢嚴重。嫌疑人目前已遭到拘留。

艾比瑞亞郡（Iberia Parish）警長辦公室發言人梅蘭森（Rebecca Melancon）告訴路透社，一名嫌疑人已被拘留，事件正在調查中。這起事件發生在一場寮國新年慶祝活動附近。

梅蘭森表示：「根據初步調查，這似乎並非蓄意行為。」

阿卡迪亞救護機構（Acadian Ambulance）在社群媒體發文表示，已將13人送往醫院，其中兩人由醫療直升機載往。

美聯社報導，社群媒體上分享的影片顯示，在這場位於布魯薩德（Broussard）和紐艾比瑞亞的年度活動中，有多人倒在地上。影片顯示，消防員正在照料一名被困在車下的人，這台車輛最終停在遊行路線旁的一條溝渠中。

路易斯安納寮國新年節的主辦單位今天晚間在臉書上發表聲明：「我們對節慶場地附近發生的事件消息深感悲痛。」

聲明指出：「我們正在等待當局提供更多細節…在這段艱難的時刻，我們為受害者和他們的家人祈禱。」

主辦單位表示，若現場恢復安全，節慶活動將於明天舉行宗教儀式。

這場遊行是為期三天的新年慶祝活動一環，地點設在瀾滄村（Lanxang Village），這是紐艾比瑞亞附近一個有數百個家庭的寮國社區。活動以東南亞美食、現場音樂、遊行和其他適合家庭的活動為特色，每年吸引數千人參加。

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