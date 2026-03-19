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華州立法禁蒙面執法 國安部批魯莽又危險

編譯盧炯燊／即時報導
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一名ICE探員在執法現場戴著面罩。華盛頓州立法要求聯邦人員執法時拿下面罩。(路透)
一名ICE探員在執法現場戴著面罩。華盛頓州立法要求聯邦人員執法時拿下面罩。(路透)

聯邦移民執法人員蒙面執法且不出示身分證件，一直受到民主黨州官員抨擊，加州去年9月祭出「禁止秘密警察法」(No Secret Police Act)，禁止聯邦移民執法人員蒙面執法，今年2月雖遭該州一名聯邦法官喊停，但其他民主黨州再接再厲相繼制定相關法規。其中華盛頓州民主黨籍州長佛格森(Bob Ferguson)19日簽署新法律，禁止執法人員執法時戴口罩。

美聯社報導，加州政府的法規遭喊停，在於加州聯邦地區法官史奈德(Christina Snyder)認為，該法規對州級執法人員有所豁免，因而是對聯邦執法人員構成歧視，可能違反憲法。

對此，華州州長弗格森簽署成法的禁止蒙面執法法規，是包括所有聯邦、州及地方執法人員，避開了歧視聯邦執法人員的指控。成法令後，陸續有其他民主黨州也跟進，審議的禁蒙面執法法規也將適用於所有執法人員。其中包括俄勒岡、維州已通過，夏威夷、馬里蘭及佛蒙特則在審議中。

國土安全部19日發聲明譴責華州的新法規是「不負責任、魯莽且危險」，明確表示「不會遵守這項違憲的禁令」。

華州這項禁令是否違憲尚無定論，但威斯康辛大學法學院的拉文德(Bridget Lavender)認為，法官的裁決起碼給考慮禁止蒙面執法的州，在立法時開了綠燈。

美聯社指出，自去年以來，已有超過30個州的民主黨議員，提交了限制執法人員執法時佩戴口罩的法案。

一般來說，執法人員執法時通常不戴口罩，但川普政府強硬打擊移民政策下，允許個別執法人員佩戴口罩，以保護自身及其家人免受潛在的騷擾和威脅。

但不少抗議者與移民執法人員發生衝突時也戴口罩，因此遭共和黨人質疑，認為禁止蒙面的條款僅適用於執法人員而不適用於抗議者，是對執法人員妖魔化，只會加劇公眾的負面看法。

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