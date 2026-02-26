我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新政綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查、旅行也跟蹤

借戲揩油？男演員疑胸襲女星「手部左右移動」

范斯銜川普令首波反詐行動 暫停明州2.6億白卡經費

編譯盧炯燊／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
副總統范斯25日宣布，由於民主黨執政的明尼蘇達州打擊詐欺不力，即日起暫停撥付近2.6億元的聯邦醫療補助經費。(歐新社)
副總統范斯25日宣布，由於民主黨執政的明尼蘇達州打擊詐欺不力，即日起暫停撥付近2.6億元的聯邦醫療補助經費。(歐新社)

川普總統24日在國情咨文演說中揭櫫「反欺詐戰爭」，並責成副總統范斯領銜。范斯於翌日馬上行動，起手式就是向民主黨執政的明尼蘇達州開刀，暫停撥付近2.6億元的白卡(Medicaid，聯邦醫療補助)經費。

據華爾街日報報導，范斯25日宣布「暫停向明州政府撥付聯邦款項，直至州政府認真履行義務，制止欺詐美國納稅人的行為」。這筆為數2.595億元的資金原本要用於幫助明州的各項醫療計畫。

范斯與醫療保險及醫療補助服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services，CMS)主任奧茲(Mehmet Oz) 聯合作此宣布。范斯表示，聯邦將暫停撥付資金，直到州長華茲(Tim Walz)能夠證明，這些經費真正流向預定受惠者。

奧茲則說，CMS是在審查該州先前如何動用白卡聯邦撥款後，作出暫停撥付決定。他更警告，「如果明州未能肅清整個系統，該州今年遭聯邦延期撥付的資金，將累計10億元。」。

范斯表示，明州是第一個被列為打擊目標的州份，是因為該州的詐欺行為已達到「工業化規模」。他以明州一家自閉症中心如何濫用聯邦撥款為例，指司法部調查發現，該中心獲得撥款後，涉嫌每月付給家長300至1500元，以吸引他們參加中心的醫療計畫。

華茲在X平台發放視頻回應遭暫停撥款，直指范斯並非針對欺詐，而是「一場報復行動。川普正在動用整個聯邦政府的力量，來懲罰像明州這樣的民主黨州。」

明州早前反對川普政府派駐數千名聯邦移民執法人員進駐掃蕩非法移民，導致兩名美國公民被槍殺，引發公眾強烈憤慨，最終川普政府作出讓步。

華茲又說：「這些削減將對我們州的退伍軍人、有幼兒的家庭、殘疾人士及勞工階層造成毀滅性打擊。」

早在2022年還在拜登執政時期，明州即爆發大規模詐欺行為，在疫情期間涉嫌濫用俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program)，47人遭起訴。

世報陪您半世紀

明州 范斯 川普

上一則

訓練解放軍飛行員 前美軍飛官印州法庭受審

延伸閱讀

曼達尼見川普帶仿製報紙爭取支持 會後哥大遭押學生獲釋

曼達尼見川普帶仿製報紙爭取支持 會後哥大遭押學生獲釋
拒絕川普的「軟性獨裁」國情咨文淪宣傳秀

拒絕川普的「軟性獨裁」國情咨文淪宣傳秀
曼達尼和川普見面後 哥大遭ICE拘留學生獲釋

曼達尼和川普見面後 哥大遭ICE拘留學生獲釋
向川普示好？曼達尼攜「特製頭版」悄赴白宮「富有成效」

向川普示好？曼達尼攜「特製頭版」悄赴白宮「富有成效」

熱門新聞

張秀英。(ICE波士頓辦事處)

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

2026-02-19 15:15
費城街道清潔局表示，掃雪團隊已經開始清除積雪，如有緊急狀況可撥打(215)685-6300按1求助。(費城市府街道清潔局臉書)

強風大雪橫掃 新州、賓州、馬州進入緊急狀態

2026-02-23 09:28
吳瑛。(西北大學醫學院檔案照)

逾千亞裔學者連署 促西北大學為吳瑛之死道歉

2026-02-20 09:59
普渡大學校長蔣濛。(普大官網)

普渡大學校媒批校長蔣濛領導無方 促其改革或引咎辭職

2026-02-20 10:54
警方發現艾查瓦里亞(Lina M. Guerra Echavarria，39歲)的屍體被放在加中的冰櫃內。(諾克福警局)

殺妻藏屍冰櫃 維州男逃亡香港

2026-02-19 10:01
37歲的派翠克·林(Patrick J. Lin)涉嫌將父母打死。(薩默塞特郡警長辦公室)

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

2026-01-30 12:43

超人氣

更多 >
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘
川普國情咨文提新版退休計畫 祭每年最高1000元補貼

川普國情咨文提新版退休計畫 祭每年最高1000元補貼
艾普斯坦前女友受邀雀兒喜婚禮 柯林頓家族關係再遭疑

艾普斯坦前女友受邀雀兒喜婚禮 柯林頓家族關係再遭疑