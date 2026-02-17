禁訪德州民主黨議員 柯貝爾猛批CBS

深夜秀主持人柯貝爾(左)在16日晚節目裡，猛力抨擊CBS屈服於川普政府，禁止他訪問德州要選參議員的民主黨人塔拉瑞科(右)。(美聯社)

哥倫比亞廣播公司(CBS) 深夜節目「史蒂芬柯貝爾深夜秀」(The Late Show With Stephen Colbert)，離5月停播前只有兩個多月，仍然鬧出風波。主持柯貝爾在16日晚上播出的節目裡，猛烈抨擊CBS屈服於川普 政府之下，禁止他訪問一名德州民主黨 籍州議員。CBS其後表示並未阻止訪問，而是基於符合聯邦通信委員會(FCC) 的「平等時間」(equal time)規則作出選擇。

綜合華爾街日報等報導，柯貝爾早已預告在16日播出的節目裡，會訪問德州眾議會議員塔拉瑞科(James Talarico)，他被視為民主黨的新星，正在競選德州聯邦參議員，然而在最後一刻獲電視台告知，不能邀請他上節目。

柯貝爾在節目中猛烈抨擊CBS及FCC，在歷時6分半鐘的獨白裡表示，「電視台的律師直接打電話給我們，明確告知不能讓他上節目」，而且不可以在節目裡提及不能邀請塔拉瑞科之事。

柯貝爾說，電視台聲稱是擔心違反FCC的「平等時間」規則，後者規定電台電視台在選舉期間，邀請候選人上節目時也必須邀請其對手，但不適用於串流媒體、播客及有線電視，因為這些媒體不使用公共無線電頻譜。

長期以來，新聞及脫口秀訪談節目享有豁免權，但FCC發出這個「指導意見」，外界廣泛解讀為針對經常邀請民主黨人參與的節目。不過，柯貝爾還是訪問塔拉瑞科15分鐘，然後把視頻放上網，因為網路不須遵守平等時間規則。

FCC強調，出於「黨派目的」的節目將不享有豁免權，但外界質疑FCC這個指導意見，僅適用於電視而不適用於電台，因為電台的脫口秀節目多邀請共和黨政客。

柯貝爾在節目中批評FCC主席卡爾(Brendan Carr)的同時，還指責川普政府想要「封鎖任何在電視上說川普壞話的人，因為川普除了看電視什麼都不幹」。

去年CBS母公司派拉蒙與提訟的總統川普達成和解協議，同意支付1600萬元和解金，柯貝爾曾在節目中形容這如同「一筆鉅額賄款」，之後CBS以財務壓力為由，宣布在2026年5月停播該節目。